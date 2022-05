Sechs Monate neuer Bußgeldkatalog: Die Raserei geht weiter

Der neue Bußgeldkatalog gilt bereits seit sechs Monaten - unter anderem ist Rasen wesentlich teurer geworden. Einen langfristigen Effekt auf das Fahrverhalten durch die Verschärfung der Bußgelder erkennt Volker Fiedler von der Verkehrspolizei Coburg bisher jedoch nicht.

Zwar habe es zunächst weniger Geschwindigkeitsverstöße gegeben. Man könne das allerdings auch auf das Winterwetter und die Corona-Situation zurückführen. Denn seit das Wetter wieder schöner sei, hätte auch die Zahl der registrierten Temposünder im Raum Coburg erneut zugenommen. "Auch Messstellen, die normalerweise keine hohe Beanstandungsquote haben, haben gewaltige Sprünge", so Fiedler.

Neuer Bußgeldkatalog: Teurer und mehr Anzeigen

Da der neue Katalog deutlich strenger ist, ist es bei vielen Verstößen nicht mehr mit einem einfachen Bußgeld getan. Stattdessen steige die Zahl der Anzeigen, sagt Fiedler. Diese ziehen schnell Punkte sowie Fahrverbote nach sich.

Die Erfahrungen der Verkehrspolizei Coburg bestätigt auch das Bayerische Polizeiverwaltungsamt auf BR-Nachfrage: "Wie zu erwarten war, ist seit Inkrafttreten der Novelle eine Verschiebung der Vorgänge aus dem Verwarnungsbereich in den Anzeigenbereich sichtbar." Die Gesamtzahl der Vorgänge habe sich jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht wesentlich verändert, heißt es aus dem Ministerium weiter.

Geschwindigkeitskontrollen: Warnungen in Sozialen Medien

Doch wie sieht das ganze in der Praxis aus? Dienstagmorgen, 7.30 Uhr an der Bundesstraße 4 zwischen Coburg und Bamberg: Beamte der Verkehrspolizei bauen an einer Kreuzung ihre Radarfalle auf. Erlaubt sind hier 70 Kilometer pro Stunde. Viele haben es allerdings eiliger. Auch seitdem das Rasen deutlich teurer geworden ist, fahre immer noch etwa jeder Zwanzigste zu schnell, sagt Fiedler.

An diesem Morgen sind die meisten Autofahrer zunächst mehr als anständig unterwegs. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass bereits nur wenige Minuten nach Aufbaubeginn in den Sozialen Medien vor der Geschwindigkeitskontrolle gewarnt wird. Das sei heutzutage an der Tagesordnung, sagt Fiedler.

Härtere Strafen für Raser: Punkte und Fahrverbote

Doch dann gehen den Beamten gleich mehrere Temposünder hintereinander ins Netz. Auf einem Parkplatz nur wenige Kilometer hinter der Messstelle, winkt eine Streife einen weißen Lieferwagen raus, der wesentlich zu schnell unterwegs war. 98 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 70.

Bei der Belehrung gibt der Fahrer an, er habe die 70-Schilder nicht gesehen. Vor einer Strafe schützt ihn das nicht. 100 Euro und ein Punkt kommen auf den Mann zu, der beruflich unterwegs war und noch Glück im Unglück hatte: Wäre er nur einen Kilometer pro Stunde schneller unterwegs gewesen, hätte er gleich 50 Euro mehr zahlen müssen.

Da er sich bereits im Anzeigenbereich befindet, kann der Fahrer den Betrag nicht gleich vor Ort zahlen, stattdessen bekommt er einen Bescheid von der Bußgeldstelle. "Und da kommen dann nochmal Gebühren drauf", sagt Steffen Fugmann von der Verkehrspolizei Coburg.

Höhere Bußgelder: Viele Autofahrer noch nicht im Bilde

Dass Rasen mittlerweile richtig teuer werden und noch andere weitreichende Folgen haben kann, ist laut dem Beamten noch nicht bei allen angekommen. "Viele sind da wirklich überrascht, dass die Bußgeldsätze so angezogen haben."

Schlimmer sei jedoch, gerade für Berufstätige, ein Fahrverbot. "Neulich hatten wir jemanden mit einer Strafe von 480 Euro und zwei Monaten Fahrverbot. Der war fertig mit der Welt," berichtet der Verkehrspolizist und fügt hinzu: "Für Wiederholungstäter können die Strafen sogar nochmal härter ausfallen."