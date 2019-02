01.02.2019, 06:09 Uhr

Sechs Monate Ankerzentrum in Donauwörth

Seit einem halben Jahr gibt es Ankerzentren in Bayern – auch in Donauwörth. Ein wesentliches Ziel der Staatsregierung ist es, dass in solchen Zentren schneller über Asylanträge entschieden wird. Wir ziehen eine Zwischenbilanz.