Sechs Monate Ankerzentren - Einblick ins Ankerzentrum Bamberg

Bayern hatte als erstes Land die von der großen Koalition in Berlin geforderten Ankerzentren vor sechs Monaten eingeführt. In Bamberg war nur eine Namensänderung der Erstaufnahmeeinrichtung nötig. Etwa 1.300 Menschen leben im Ankerzentrum Bamberg: Asylbewerber mit einer geringen Bleibeperspektive, aber auch Flüchtlinge, die auf ein Bleiberecht hoffen können.

Alle Behörden für Asylverfahren vor Ort

Schon vor der bundesweiten Einführung wurde in Bamberg bereits praktiziert, was Ankerzentren ausmacht: Alle am Asylverfahren beteiligten Behörden sind vor Ort. So befinden sich Zweigstellen des Bundesamtes für Migration, der Ausländerbehörde bis hin zur Antragsstelle des zuständigen Verwaltungsgerichtes direkt in der Nähe des Ankerzentrums.

Kritik: Zu viele Menschen auf engem Raum

Die Flüchtlingshilfsorganisation "Freund statt fremd" kritisiert das Bamberger Ankerzentrum als Massenlager. Gabi Müssig engagiert sich im Rahmen der Initiative auf dem Gelände ehrenamtlich im Cafe "Willkommen". Sie kritisiert vor allem die enge Wohnsituation vieler Familien im Ankerzentrum, die mit fremden Menschen zusammenleben müssen. Die Stimmung bezeichnet sie als "hoffnungslos" und "getrübt". Viele Menschen in der Unterkunft seien frustriert und hätten keine Perspektive.

Polizeieinsätze sind oft an der Tagesordnung

Immer wieder kam es in der Einrichtung zu Polizeieinsätzen: Zu Übergriffen unter den Bewohnern – aber auch mit dem Sicherheitspersonal. Gabi Müssig gibt zu Bedenken, dass durch Strukturen auch Gewaltsituationen entstehen könnten. Künftig soll es in den Ankerzentren einen Gewaltschutzkoordinator geben. Er soll etwa in Zusammenarbeit mit den Bewohnern und der Leitung vorhandene Gewaltschutzkonzepte verbessern.

Innenminister wertet Ankerzentren als Erfolg

Bayernweit gibt es in jedem Regierungsbezirk solche Anker Einrichtungen. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann wertet sie als Erfolg. In den Einrichtungen könnten die Verfahren "deutlich beschleunigt werden" und dadurch käme man schneller zu einem Ergebnis, wer anerkannt werde und wer nicht.