Sechs Monate Ankerzentren - Durchbruch oder Fehlplanung?

Bundesweit läuft die Einführung schleppend, in Bayern aber gibt es inzwischen in jedem Regierungsbezirk ein Ankerzentrum mit insgesamt 19 Außenstellen. Rund 8.400 Menschen leben darin, davon fast 2.000 Kinder und Jugendliche.

Das neue Zuhause von Dmitry Skyrta etwa liegt hinter einem hohen Zaun. Die Außenstelle des Ankerzentrums Ingolstadt-Manching ist eine Containersiedlung in der Neuburger Straße. Hier lebt der Ukrainer mit seiner Frau und seinen beiden Kleinkindern in einem etwa zehn Quadratmeter großen Zimmer. Insgesamt sind im Ankerzentrum in Manching derzeit 277 Asylsuchende untergebracht. Am Eingang befindet sich ein Drehkreuz - jeder der rein oder rausgeht, wird von Wachleuten kontrolliert.

"Das Leben im Ankerzentrum ist sehr hart, denn diese Zentren wurden dafür gemacht, dass man nur kurz dort lebt, ein oder zwei Monate, höchstes sechs Monate." Dmitry Skyrta, Asylbewerber aus der Ukraine

Keine abschließbaren Zimmer, keine Privatsphäre

Die Bewohner der Ankerzentren haben keine Möglichkeit zu kochen, es gibt keine Privatsphäre, keine abschließbaren Zimmer. Die persönlichen Freiheiten der Bewohner sind stark eingeschränkt. Denn die Massenunterkünfte, in denen teilweise über eintausend Menschen leben, sind auf einen kurzen Aufenthalt ausgerichtet.

Laut bayerischem Innenministerium dauert es inzwischen durchschnittlich drei Monate, bis über einen Erstantrag entschieden ist. Das Konzept, alle Behörden unter einem Dach zu vereinigen, geht für Innenminister Joachim Herrmann also auf.

"Ganz Wesentlich ist, dass alle Flüchtlinge, die neu in unser Land kommen, ausnahmslos sofort in diese Ankereinrichtungen kommen, dass die Verfahren deutlich beschleunigt werden und wir dadurch rascher zu einem Ergebnis kommen, wer wird anerkannt als Flüchtling und wer nicht." Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister

Jeder dritte Asylbewerber lebt länger als ein Jahr im Ankerzentrum

Für die, deren Asylantrag innerhalb von drei Monaten anerkannt wird, hat sich etwas verbessert, sagt Georg Falterbaum, Caritasdirektor von München und Freising. Sie können dann nämlich schneller ausziehen. Verschlechtert habe sich die Lage aber für diejenigen, deren Erstantrag abgelehnt wird.

"Wir haben keine genaue Statistik, aber wir haben mehre hunderte Asylbewerber, die länger als eineinhalb Jahre dort sind und wo nicht erkennbar ist, dass es zu einer baldigen Entscheidung kommt. Bei denen, die schon länger da sind, erkennen wir den Durchbruch nicht." Georg Falterbaum, Direktor des Caritasverbandes in München und Freising

Die Ankerzentren sind direkt aus den früheren Ankunfts- und Rückführungs- bzw. Transit-Zentren hervorgegangen. Allein in Manching leben nach Auskunft der Regierung von Oberbayern 520 Kinder und Erwachsene länger als ein Jahr - das ist jeder Dritte.

Auch der Ukrainer Dmirty Skyrta lebt fast zwei Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland immer noch in den Unterkünften, die heute zum Ankerzentrum zählen. Der Jurist, der sich in seinem Heimatland gegen Korruption engagierte, klagte gegen die Ablehnung seines Asylantrags und wartet nun seit über einem Jahr auf eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht. Bis sein Fall entschieden ist, darf er weder ausziehen noch arbeiten.

"Wir verstehen nicht, warum die bayerische Regierung uns keine Möglichkeit gibt, Deutsch zu lernen, einen Job zu suchen und für unsere Familie selbst zu sorgen. Das wäre doch auch für die Deutschen besser, wenn sie weniger Steuern für die Asylbewerber bezahlen müssten." Dmitry Skyrta, Asylbewerber aus der Ukraine

Bayerischer Flüchtlingsrat: "migrationspolitische Fehlplanung"

Laut Koaltionsvertrag sollen nur noch diejenigen auf die Kommunen verteilt werden, für die eine positive Bleibeprognose bestehe. Alle anderen sollen aus den Ankerzentren "in ihre Heimatländer zurückgeführt werden". Doch viele im Erstverfahren abgelehnte Asylbewerber würden auch in Zukunft in Deutschland bleiben, sagt Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Sei es, weil sie vor Gericht irgendwann doch erfolgreich sind, oder weil sie aus anderen Gründen nicht in die Heimatländer zurückkönnen. Sie alle über lange Zeit in Ankerzentren unterzubringen, hält er für einen großen Fehler.

"Das was Flüchtlinge mitbringen, nämlich die Energie, es hier zu schaffen, das wird in diesen Ankerzentren kaputtgemacht und dann entlässt man diese Leute, die man in vielen Fällen nicht abschieben kann, in eine Gesellschaft, in der sich die Ehrenamtlichen wieder darum kümmern sollen - und das empfinde ich als ausgesprochenen Zynismus und als migrationspolitische Fehlplanung." Stephan Dünnwald, Bayerischer Flüchtlingsrat

Familien mit Kindern dürfen eigentlich nur bis zu sechs Monate in Ankereinrichtungen untergebracht werden. Dmitry Skyrta, der mit seiner Familie nun schon fast zwei Jahre dort lebt, hat jetzt Klage gegen die Regierung von Oberbayern eingereicht. Wann das Verwaltungsgericht darüber entscheidet, ist offen.