Sechs Millionen Euro für Sicherung der Burg Trausnitz

Der Hang unterhalb der Burg Trausnitz in Landshut rutscht. Dadurch ist nicht nur der Burghang selbst, sondern auch die Burgmauer bedroht, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung des Landshuter CSU Landtagsabgeordneten Helmut Radlmeier.

Sechs Millionen Euro für Burg Trausnitz

Der Haushaltsausschuss des Landtags hat seinen Angaben zufolge für die Sicherungsmaßnahmen rund sechs Millionen Euro bewilligt. Die der Innenstadt zugewandten Hänge des Landshuter Wahrzeichens Burg Trausnitz sind bereits seit längerer Zeit in Bewegung.

Die seit den 1950er Jahren durchgeführten Sicherungsmaßnahmen, die die obere Schicht des Hangs befestigt haben, hatten keinen nachhaltigen Erfolg: 2014 fand man Spalten zwischen Burgmauer und Boden. An anderen Stellen hat sich der Boden weiter gesenkt. Daraufhin wurden Sofortmaßnahmen durchgeführt.

Umfassende Maßnahmen um Mauern und Burg zu sichern

Um die Standsicherheit der Mauern und der Burg zu gewährleisten, sind aber umfassendere Maßnahmen vonnöten. "Hier geht es auch um den Schutz der umliegenden Nachbarn", führt der Landtagsabgeordnete Helmut Radlmeier aus. Dafür wurde eine Verankerung und Verdübelung des Hanges vor den Burgmauern geplant. Außerdem werden Wartungswege geschaffen, um den Hang zukünftig einfacher bewirtschaften zu können. Auch die Fundamente der beiden Warttürme werden gesichert. "Durch die Freigabe der Mittel kann nun die Planung vertieft fortgesetzt werden", so Radlmeier.

Die Burg Trausnitz zählt zu den bedeutendsten Burgen Bayern und war bis 1503 fast durchgehend Herzogssitz der Wittelsbacher.