Sechs Kängurus hüpfen davon – eines noch flüchtig

Im Dentleiner Ortsteil Kaierberg im Landkreis Ansbach wird ein ausgebüxtes Känguru gesucht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind insgesamt sechs kleinere Kängurus aus dem Gehege eines privaten Besitzers ausgebrochen.

Frau sieht Känguru an einer Straße – und alarmiert Polizei

Die Polizei war von einer Frau alarmiert worden, die ein Känguru an einer Straße gesehen hatte. Ermittlungen ergaben, dass sechs Kängurus aus dem Gehege verschwunden waren. Daraufhin stellten die Beamten Warndreiecke auf und wiesen Verkehrsteilnehmer auf die mögliche Gefahr durch die Tiere hin.

Abstand halten – und Polizei rufen

Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, konnte der Besitzer inzwischen fünf der sechs ausgebüxten Kängurus wieder einfangen. Ein Känguru ist allerdings noch unterwegs, so die Polizei. Deshalb werden Verkehrsteilnehmer, die in Dentlein und Umgebung unterwegs sind, um erhöhte Vorsicht gebeten. Hinweise auf das fehlende Känguru nimmt die Polizei in Feuchtwangen entgegen. Die Beamten raten, dem Tier nicht zu nahe zu kommen.