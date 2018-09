Sechs Denkmalpreise für Unterfranken

Die Förderpreise des Bezirks Unterfranken zur Erhaltung historischer Bausubtanz werden im Rügheimer Schüttbau verliehen. Der Preis wird jährlich vergeben und ist mit jeweils 25.000 Euro Preisgeld verbunden. Der Förderpreis des Bezirks Unterfranken zählt bundesweit zu den am höchsten dotierten vergleichbaren Denkmalpreisen.

Preisträger aus Unterfranken

Ausgezeichnet werden Eigentümer von Bauwerken, die sich in besonderer Weise um den Erhalt alter Gebäude verdient gemacht haben. Dazu gehören Sakralbauten wie Kirchen oder Kapellen, aber auch Profanbauten wie Wohnhäuser, Amtsgebäude oder Schlösser. Besonderen Wert legt der Bezirk bei der Auswahl der Preisträger auf die Belebung von historischen Ortskernen.

"Auf jeden Fall merkt man in den letzten Jahren, dass es eine gewisse Sensibilität gibt für historische Bausubstanz und für die Qualität historischen Bauens. Außerdem gibt es hier und da einen Weg zurück aufs flache Land an Orte, die unsere fränkische Heimat prägen." Klaus Reder, Bezirksheimatpfleger

Dieses Jahr werden das Templerhaus in Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg), der ehemalige Stiftshof in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt), das Bürgerbräu-Areal in Würzburg, die ehemalige Jesuitenkirche in Aschaffenburg und zwei frühere landwirtschaftliche Anwesen in Herbstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) und Rügheim (Landkreis Haßberge) ausgezeichnet.

Revitalisierung der Ortskerne

Besonders erfreulich ist in diesem Jahr, dass sich von den sechs einzelnen Objekten fünf in Privateigentum befinden. Mit der Förderung des Bezirks können Leerstände in den Ortskernen vermieden und die historischen Orte revitalisiert werden.