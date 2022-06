Sechs aus 130: Coburger Medienpreis verliehen

In Coburg ist der "Coburger Medienpreis" verliehen worden. Ausgezeichnet wurden sechs Siegerinnen und Sieger, die für regionale und überregionale Medien arbeiten. Verliehen wurden die Auszeichnungen vom Verein "Medienclub Coburg".

Neunte Ausgabe des Coburger Medienpreises

Der Preis ist nach Veranstalterangaben mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 3.750 Euro dotiert. Eine Jury wählte aus insgesamt 130 Bewerbungen aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet die Sieger in drei Kategorien aus. In den Bereichen Nachwuchs, Schöpfung und Wellenschläger wurde jeweils eine Gewinnerin oder ein Gewinner national und regional ausgezeichnet.

Der Coburger Medienpreis wurde in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen. Eine Jury, in der auch eine Vertreterin des Bayerischen Rundfunks saß, hatte die Preisträger ausgewählt. In zwei Jahren soll wieder ein "Coburger Medienpreis" verliehen werden.

"Der Medienclub Coburg weiß, wie wichtig eine freie Presse und die unabhängige Berichterstattung sind – in Deutschland, Europa und weltweit. Deshalb unterstützt der Verein die Arbeit von Reporter ohne Grenzen und sammelte im Rahmen der Medienpreis-Verleihung Spenden für die Organisation." Anja Hampel, Vorstand des Medienclub Coburg.

Die Gewinner in den verschiedenen Kategorien im Überblick:

Nachwuchs regional: Cindy Dötschel: "Wer will mein Nachbar werden?" und "Tobias ist angekommen", erschienen im Fränkischen Tag und Coburger Tageblatt

Cindy Dötschel: "Wer will mein Nachbar werden?" und "Tobias ist angekommen", erschienen im Fränkischen Tag und Coburger Tageblatt Nachwuchs national: Amonte Schroeder-Juerss: "Alle für einen", erschienen im Süddeutsche Zeitung Magazin.

Wellenschläger regional: Martin Droschke und Oliver Hess: Projekt "Künstlernotgeld".

Martin Droschke und Oliver Hess: Projekt "Künstlernotgeld". Wellenschläger national: Knud Vetten: "Vorwurf Tierquälerei: Razzia bei Fleischhändler", veröffentlicht in der ARD.