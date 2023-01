Sebastiani-Tag: Ruhende Beile und Bürgergelöbnisse

Der 20. Januar ist der Gedenktag des Heiligen Sebastians. Am Sebastiani-Tag, lassen die Waldarbeiter und Forstleute nach alter Tradition zu Ehren ihres Schutzpatrons Säge, Axt und Beil ruhen, um für um für ein weiteres unfallfreies Jahr zu danken. Der heilige Sebastian wird auch gegen die Pest und andere Seuchen angerufen. Daher leisten die Bürger von Lengfurt und Oberschwarzach alljährlich ein feierliches Grlöbnis. In beiden Orten zieht auch die Bürgerwehr auf. Wegen der Corona-Pandemie gab es in den vergangenen beiden Jahren keine Sebastiani-Feiern.

Waldarbeiter gedenken ihres Schutzpatrons

Seit über 50 Jahren feiern Waldarbeiter den Sebastiani-Tag auf dem Kreuzberg. Nach zwei Jahren Coronabedingter Pause feierten 350 - 400 Wald- und Forstleute am Freitag in der Wallfahrtskirche einen Dankgottesdienst zu Ehren des Heiligen Sebastians. Die Auszubildenden der Forstbetriebe Bayerischen Staatsforsten Heigenbrücken, Bad Brückenau und Bad Königshofen übernahmen den Altardienst. Zur Messe waren viele Wald- und Forstleute aus Unterfranken und den angrenzenden Bundesländern gekommen.

Tag, um Säge, Axt, und Beil ruhen zu lassen

Zu Spitzenzeiten waren am Sebastiani-Tag waren dort 500 Waldarbeiter auf dem Kreuzberg versammelt. Auch in diesem Jahr ist die Resonanz riesig, sagte Gotthard Schwender im Gespräch mit BR24. Er organisiert den Sebastianstag seit 16 Jahren. Für die Holzmacher sei der Tag wie ein Feiertag, so Schwender. Der Forstwirtschaftsmeister aus Gräfendorf erinnert sich, dass sein Vater an diesem Tag früher nie in den Wald gegangen war. "Das war ein Wahnsinnsfest schwärmt der Organisator. Jetzt müsse man nach zwei Jahren Pandemie wieder klein anfangen.