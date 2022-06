Sebalduskirche: Kunst aus historischen Dachbalken

Die 15 Kunstwerke sind nicht leicht zu entdecken. Ganz verstreut stehen oder hängen sie neben Steinsäulen, vor Altären oder auf dem Chorgestühl. Die Suche nach ihnen ist eine Entdeckungsreise durch das riesige Kirchenschiff der Sebalduskirche. Die Holzbalken, aus denen die Kunstwerke entstanden sind, stammen aus dem historischen Sebalder Pfarrhof.

Geschichte sichtbar machen

Hinter dem Hauptaltar steht eine Installation aus zwei Holzbalken, die in einem stumpfen Winkel miteinander verbunden sind. Dünne Seile sind zwischen den Balken gespannt. Das Ganze erinnert an eine Harfe. Die Nürnberger Künstlerin und Holzbildhauerin Meide Büdel hat sie gefertigt. Besonders fasziniert hätten sie die Nägel im Holz, sagt sie. Die seien zum Teil handgeschmiedet und damit sicher 400 oder 500 Jahre alt. "Die Geschichte, die damit verbunden ist, wollte ich sichtbar machen", so Büdel. Daher die Stahlseile zwischen den Balken.

Sehr robustes Holz

Der Werkstoff also das Holz, aus dem alle 15 Kunstwerke entstanden sind, ist ein halbes Jahrtausend alt. Es sei trotzdem erstaunlich robust und gut erhalten, sagt Meide Büdel. Tannenholz, schätzt sie, oder sehr gut gewachsene Fichte.

Balken lagen schon im Bauschutt-Container

Dass aus den historischen Dachbalken überhaupt zeitgenössische Kunst entstehen konnte, ist dem Sebalder Pfarrer Martin Brons zu verdanken. Denn im Mai 2019, während der Sanierung des Sebalder Pfarrhofs, wären die 500 Jahre alten Holzbalken um ein Haar im Bauschutt gelandet. Als er auf die Baustelle kam, lagen die Balken bereits im Container, erzählt der Pfarrer. Er habe dann "einen kurzen Aufschrei getätigt", berichtet er lachend.

Keine inhaltlichen Vorgaben für Kunstprojekt

Im April 2021 dann bekamen 15 Künstlerinnen und Künstler aus Nürnberg und Umgebung jeweils drei der Balken zur Bearbeitung ausgehändigt. Inhaltliche Vorgaben oder ein übergreifendes Thema gab es nicht. Trotzdem haben viele Arbeiten theologische oder kirchliche Bezüge: In der Installation "Heilige Familie" der Künstlerin Beate Baberske etwa werden drei Holzbalken von einer Matratze und einem Spanngurt zusammengehalten. Die bunt bemalten Schnitzereien von Christine Nikol zum Beispiel sollen an einen Hochzeitstisch erinnern.

Verkaufserlös geht zur Hälfte an Kirchengemeinde

Bis zum 22. Juni sind die Kunstwerke und Installationen in der Ausstellung "Balken" hin der Nürnberger Sebalduskirche zu sehen. Alle Kunstwerke stehen auch zum Verkauf. Die Hälfte des Erlöses spenden die Künstlerinnen und Künstler an die Kirchengemeinde Sankt Sebald, die nach der Sanierung des Sebalder Pfarrhofs einen Baukredit abzahlen muss.