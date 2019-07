Sea Watch 3 Crewmitglied: Solidarität gibt Hoffnung auf Änderung

Erst kurz vor dem Gespräch hatte der 29-Jährige, dessen Eltern in Forchheim leben, erfahren, dass das Schiff nach Licata auf Sizilien auslaufen darf. Das sei, so der 29-Jährige, schon einmal ein Unsicherheitsfaktor weniger. Sie wüssten nun zumindest, dass sie mit dem Schiff einen anderen Hafen anfahren und an Land gehen dürften. "Und das hilft schon mal psychisch enorm", so Schramm.

Solidarität beeindruckt Crewmitglieder

Bezüglich Kapitänin Carola Rackete, herrsche noch immer große Unsicherheit. Gegen sie soll heute Nachmittag ein Haftbefehl erlassen werden. Die Crew bekäme zwar mit, wie viele Spenden eingehen, aber die wenigsten von ihnen hätten die Zeit oder Internetkapazität, um die Resonanz auf die Beschlagnahmung des Flüchtlingsrettungsschiffs und die Festsetzung der Kapitänin zu verfolgen.

"Aber wir hören, dass die Solidarität enorm ist und die Medien-Berichterstattung. Das ist ganz schön beeindruckend. Das lässt auch Hoffnung aufkeimen, für das, was auch in der Zukunft mit 'Searching rescue' passiert." Lorenz Schramm, Crewmitglied der "Sea Watch 3"

Zunehmende Repression

Das letzte Jahr sei für die "Sea Watch 3" sehr schwer gewesen, so Schramm. Die Repression habe aber sehr zugenommen und es gebe eine erste sehr große Solidaritätswelle.

"Die Frage ist natürlich: Was passiert nach dieser Solidaritätswelle politisch und verbessert sich die Situation für uns und unsere Schiffe. Aber auch für die Menschen, die immer noch in Libyen sind und da in Unsicherheit und in schlimmsten Bedingungen leben." Lorenz Schramm, Crewmitglied der "Sea Watch 3"

Täglich Flüchtlingsboote auf Lampedusa

Außerdem bestätigte Schramm, dass täglich Flüchtlingsboote auf Lampedusa landen – auch wenn der italienische Innenminister vorgebe, dies sei nicht der Fall. Die Crew der "Sea Watch 3" würde über die Internationale-Schiffs-Radio-Frequenz empfangen, wie Boote gerettet werden und ankommen. "Und das sind um einiges mehr Menschen, die in den letzten Tagen angekommen sind, als wir in unserer Rettung gerade eben an Land gebracht haben", so Schramm.

Rechtliche Fragen

Gefragt danach, was er sich nun wünsche, meint Schramm: "Meine Forderung allgemein ist, dass die EU, aber auch alle Bürger der EU, einen Konsens haben müssen, dass kein Mensch auf seiner Flucht und auf der Suche nach einem sicheren Ort, sterben darf."

Für die "Sea Watch 3" - Mitglieder beginnt nun eine Zeit, in der sie sich einigen rechtlichen Fragen stellen müssen. Zudem muss die Beschlagnahmung der Schiffe aufgebhoben werden.

"Und sobald die aufgehoben ist, fahren wir wieder raus." Lorenz Schramm, Crewmitglied der "Sea Watch 3"

Schramms Eltern leben in Forchheim und sorgen sich derzeit um ihren Sohn. Er selbst ist Krankenpfleger und hat Umweltwissenschaften studiert und lebt in Freiburg. Carola Rackete steht in Italien unter Hausarrest. Vorgeworfen wird ihr unter anderem Beihilfe zur illegalen Migration. Die deutsche Kapitänin hatte das Flüchtlingsschiff "Sea Watch 3" am Samstag unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gesteuert.