Sea-Eye-Rettungsschiff am Einsatzort eingetroffen

Nach sechsmonatiger Pause sind die Mitglieder der Regensburger Flüchtlingshilfsinitiative Sea Eye wieder im Einsatz: Am Donnerstagnachmittag ist das neue Rettungsschiff der Organisation nach dreitägiger Seereise vor der Küste Libyens eingetroffen, wie ein Sea-Eye-Sprecher auf Anfrage mitteilte. In der sogenannten SAR-Zone halten die Regensburger Seenotretter ab sofort nach schiffbrüchigen Flüchtlingen Ausschau. SAR steht für das englische "Search and Rescue (Suchen und Retten)".

Erste Sea-Eye-Mission seit Juni 2018

Es ist die erste Rettungsmission der Sea Eye-Initiative seit Juni 2018. Dafür wurde das frühere deutsche Forschungsschiff "Professor Albrecht Penck" umgerüstet. Das Schiff war am vergangenen Freitag von Spanien aus zu seiner Rettungsmission gestartet. Die 18-köpfige Crew besteht aus Seeleuten aus sechs Nationen.

Erstes ziviles Rettungsschiff unter deutscher Flagge

Nach Angaben der Regensburger Seenotretter ist die "Professor Penck" das erste Schiff einer zivilen Rettungsorganisation unter deutscher Flagge. Die beiden früheren Schiffe der Regensburger Initiative, die "Sea Eye" und die "Seefuchs", zwei umgebaute Fischkutter, fuhren unter niederländischer Flagge. Sie mussten im Sommer 2018 stillgelegt werden. Die beiden Schiffe sind nicht mehr seetüchtig.

Die ehrenamtlichen Seenotretter von Sea Eye haben nach eigenen Angaben seit April 2016 schon mehr als 14.000 Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet.