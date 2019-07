Sea-Eye Regensburg: Rackete menschlich richtig verhalten

Juristisch sei es falsch gewesen, wie sich Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete verhalten habe, menschlich absolut richtig, sagt Jan Ribbeck. Er ist Einsatzleiter und Crew-Manager bei Sea-Eye, einem Regensburger Seenotrettungsverein.

Rechtliche Konsequenzen vs. Menschenleben

Im BR-Interview am Dienstagmittag meinte Ribbeck, das Menschenleben gehe vor.

"Sie hat richtig gehandelt, wenn sie aus reinen moralisch-ethischen oder humanitären Gründen gehandelt hat." Jan Ribbeck von Sea-Eye

Den Kapitän des Regensburger Schiffs "Alan Kurdi" würde er nicht anweisen, das Gleiche zu tun, denn es sei juristisch falsch. "Unsere Einsatzstrategie ist so, dass wir versuchen, mit den nationalen und internationalen Gesetzen konform zu bleiben", so Ribbeck im BR-Interview. Trotzdem, so Ribbeck, sei es in gewissen Lebenssituationen recht und billig, sich nicht zuerst juristisch absichern zu müssen, wenn es nämlich um das Retten von Menschenleben gehe.

"Die rechtlichen Konsequenzen kläre ich - wenn überhaupt - erst später." Jan Ribbeck von Sea-Eye

Sea-Eye will erst recht weitermachen

Sea Eye werde seine Arbeit aber deswegen nicht abbrechen, sondern eher noch verstärken.

"Der Vorfall jetzt bringt leider eine bittere Pille mit sich. Weil eine Person, die sich richtig verhalten hat, als Verbrecherin abgestempelt wird und weil - was mindestens genauso schlimm ist - ein Schiff aus dem Verkehr gezogen wird, ein Rettungsmittel, welches Menschen vor dem Ertrinken retten soll. Das verdoppelt und verdreifacht die Motivation derer, die noch ein Schiff haben, nämlich Sea-Eye, Präsenz zu zeigen." Jan Ribbeck von Sea-Eye

Rackete unter italienischem Hausarrest

Heute entscheidet sich, ob die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete in Haft kommt oder nicht. Bis dahin steht sie unter italienischem Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft wirft der Kapitänin Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatsgewalt vor. Rackete war am Samstag mit dem Schiff "Sea-Watch 3" mit 40 Migranten unerlaubt nach Lampedusa gefahren. Sie wurde anschließend festgenommen, das Schiff beschlagnahmt. Die italienische Gesetzgebung sieht für das unerlaubte Einfahren nach Italien bis zu 50.000 Euro Strafe vor.

Sea-Eye seit 2015 aktiv

Der Regensburger Seenotrettungsverein Sea-Eye wurde 2015 gegründet. Seit Ende 2018 fährt das Schiff "Alan Kurdi" für den Verein unter deutscher Flagge. Alan Kurdi ist der Name eines zweijährigen Jungen aus Syrien, der im Mittelmeer ertrunken ist. Sein Leichnam wurde im September 2015 an der türkischen Mittelmeerküste angespült. Das Schiff Sea-Eye war von 2015 bis 2018 als Seenotrettungsschiff vor allem zwischen Malta und Libyen im Einsatz. Durch einen Maschinenschaden fiel es im Herbst 2018 aus. Es soll demnächst in ein Hamburger Museum kommen.