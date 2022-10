Polizei beendet Protestaktion von Scientist Rebellion am Stachus

Etwa 20 Aktivisten von Scientist Rebellion haben am Mittag am Münchner Stachus einen Teil der Fahrbahn blockiert. Sie haben sich auf die Fahrbahn gesetzt - unmittelbar vor dem Justizpalast. Zwei von ihnen hatten sich festgeklebt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Aktivisten wurden weggetragen

Die Polizei hat die Aktion am frühen Nachmittag beendet und die Aktivisten weggetragen. Diese hatten sich geweigert, ihren Protest auf den Gehweg zu verlegen. Zu Beginn übergaben die Demonstranten ihre Forderungen an der Poststelle des Justizpalastes. Bis zu 20 meist junge Frauen und Männer saßen und standen auf der Fahrbahn. Scientist Rebellion hat als Zeitpunkt bewusst einen Zeitpunkt im Vorfeld des CSU-Parteitags gewählt, der gleichzeitig in Augsburg beginnt.