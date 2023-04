"Science-Fiction wird Realität": Bayerns Milliarden für Hightech

Als früherer CSU-Generalsekretär weiß Markus Blume nur zu gut, welche Themen sich der Öffentlichkeit gut vermitteln und in Slogans packen lassen. Die Hightech-Agenda Bayern eignet sich für Wahlkampfzwecke so gut wie der Text einer zweibändigen Doktorarbeit für eine kurzweilige Bierzeltrede. Im Herbst 2019 hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das neue Milliarden-Programm für Wissenschaft und Forschung ins Leben gerufen, ein halbes Jahr vor der Landtagswahl überlässt er es nun Blume, das komplexe Thema im Landtag möglichst anschaulich zu vermitteln.

Und der Wissenschaftsminister bemüht sich in seiner ersten Regierungserklärung merklich, für die bayerische Hightech-Agenda griffige Schlagworte zu finden: Sie sei "Beginn einer neuen Ära", eine Talentschmiede, Wohlstandsgarant, Bayerns technologische Unabhängigkeitserklärung und eine "Innovationsmaschine". Im Freistaat herrsche Start-up-Geist, "in Bayern wird aus Science-Fiction Realität". Der Freistaat sei damit Deutschlands Aushängeschild - während die Bundesregierung "mehr mit Kiffen als mit KI beschäftigt" sei.

Zwei weitere Milliarden für Verlängerung bis 2027

Blume lobt die Hightech-Agenda als "international einzigartig": Dank eines Investitionsvolumens von 3,5 Milliarden Euro entstünden 13.000 neue Studienplätze, 1.000 neue Professuren sowie 1.500 weitere wissenschaftliche Stellen. Um die Finanzierung dieser insgesamt 2.500 Stellen auch über das Jahr 2024 hinaus zu sichern, stelle der Freistaat bis 2027 weitere zwei Milliarden Euro zur Verfügung, kündigt der CSU-Politiker in seiner Regierungserklärung an. Damit werden die Hightech-Agenda Bayern "verstetigt".

Dank des Milliarden-Programms kommen Blume zufolge "die besten Köpfe" in den Freistaat. 62,4 Prozent der neuen Professoren-Stellen seien schon besetzt, bei 21,1 Prozent laufe das Verfahren. Mehr als die Hälfte der neuen Professorinnen und Professoren seien zuvor außerhalb Bayerns tätig gewesen, mehr als jeder Fünfte sogar außerhalb Deutschlands. Auch viele Studentinnen und Studenten kämen aus dem Ausland, um im Freistaat zu studieren. "Die Hightech-Agenda Bayern ist eine Einladung an die Welt und sie wird angenommen. Bei uns lockt nicht der Sozialstaat sondern der Fortschrittsgeist." Der Minister verweist unter anderem auf Bayerns KI-Offensive und die Errichtung der größten Luft- und Raumfahrtfakultät in Europa.

Blume: Gesamte Freistaat profitiert

Dabei profitiert laut Blume der ganze Freistaat von der Hightech-Agenda. Noch nie habe es in Bayern so viele Hochschul-Standorte gegeben - mit 84 seien es mehr als Landkreise. Zuletzt seien Garmisch-Partenkirchen, Rosenheim Kulmbach und Dingolfing hinzugekommen.

Bis zum Ende der Legislaturperiode werde es bayernweit insgesamt 46 Technologietransferzentren geben, erläuterte der Minister und gab die neuen Standorte bekannt: Leipheim und Aichach für Nordschwaben, Schwandorf für die nördliche Oberpfalz, Kronach und Lichtenfels für Oberfranken sowie Neustadt an der Aisch und Stein im Landkreis Fürth für Mittelfranken. Dies sei ein klares Technologiebekenntnis "für alle Regionen Bayerns und insbesondere für den ländlichen Raum", sagt der CSU-Politiker.

Kernfusion und Roboter der Zukunft

Als wichtige Zukunftsprojekte nennt der Minister die Forschung zur laserinduzierten Kernfusion, die "Mission Quantenrechner" und die Entwicklung des "Roboters der Zukunft". Zugleich hofft Blume auf eine weitere Exzellenzuniversität in Bayern, zusätzlich zu den beiden bestehenden in München. "Wir wollen zusätzlich eine Exzellenzuniversität für Nordbayern", betont der Minister. "Die fränkischen Universitäten haben dank der Hightech Agenda eine herausragende Ausgangslage."

Hier hat die Hightech-Agenda bisher noch nicht die erhofften Fortschritte gebracht: Schon 2019 hatte Söder beklagt, dass Bayern nur zwei Exzellenzuniversitäten habe, es brauche mehr - zum Beispiel in Franken und Ostbayern.

Grüne: "Ein Schlagwort nach dem anderen"

Die Grünen zeigten sich von Blumes Rede nicht überzeugt: "Mit einem Schlagwort nach dem anderen baut man nicht den Wissenschaftsstandard der Zukunft", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze. Es nutze nichts, viel Geld auszugeben, wenn die Infrastruktur nicht stimme.

Dem Minister wirft Schulze vor, mit der Hightech-Agenda den Fortschritt auf technische Innovation zu reduzieren. Die Fähigkeit, diese in soziale Kontexte einzubetten, sei essenziell. Deshalb brauche es mehr als naturwissenschaftliche und technische Forschung: "Geistes- und Sozialwissenschaften auszusparen, kann sich eine Wissensgesellschaft wie unsere nicht leisten."

AfD: Ein digitales Entwicklungsland

Blume habe im Landtag "reichlich süßen Wein aufgetischt", sagt AfD-Fraktionschef Ulrich Singer. In der Realität müsse man im Hightechland Bayern vielerorts froh sein, wenn man überhaupt Internet habe, mit dem man störungsfrei an einer Videokonferenz teilzunehmen kann." Der Freistaat sei ein "digitales Entwicklungsland".

SPD: Kein ganzheitliches Konzept

Der SPD-Sprecher für Wissenschaft, Christian Flisek , bemängelt, die Staatsregierung nutze das Instrument der Regierungserklärung, den Landtagswahlkampf von der Regierungsbank ins Parlament zu tragen. Statt etwas Neues anzukündigen, habe Blume heute lediglich eine Zwischenbilanz der Hightech-Agenda gezogen. Offensichtlich sei die Staatsregierung mit der Rezeption des Programms in der Öffentlichkeit nicht zufrieden.

Flisek warnt, die Hightech-Agenda werde die Zentralisierung der Forschungslandschaft weiter verschärfen. "Das das große Geld fließt weiter in die Metropolregionen München und Nürnberg." Bayern wolle sich mit den Großen messen - das dürfe aber nicht zu Lasten der Hochschulen im ländlichen Raum gehen. Der Agenda fehle insgesamt ein ganzheitliches Konzept. Es sei eine Aufzählung von Einzelobjekten.

FDP: Millionen verpuffen

Auch nach Meinung des wissenschaftspolitischen Sprechers der FDP-Fraktion, Wolfgang Heubisch, stand Blumes Rede im Zeichen des Landtagswahlkampfs. Er wirft der Staatsregierung vor, dass die Umsetzung der Agenda "erhebliche Mängel" aufweise. Durch den schleppenden Abruf der Mittel verpufften angesichts der Inflation Millionen. Was Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) durch Unfähigkeit verschleudert habe, setze die Staatsregierung durch Untätigkeit in den Sand.

Ein großes Problem sind laut Heubisch fehlende Wohnraumplätze für Studentinnen und Studenten insbesondere in München. Ohne Wohnraum könnten sie in der Landeshauptstadt nicht studieren. Die Staatsregierung kündige nur an und warte ab: "Backen aufblasen und dann nicht abliefern, das ist die Methode Staatsregierung", kritisierte der ehemalige Wissenschaftsminister.