Science Fiction wird real: 25 Jahre Bayerisches Laserzentrum

In nur wenigen Sekunden hat der Laser den Schriftzug "25 blz" also 25 Jahre Bayerisches Laserzentrum eingraviert – auf einen Streichholzkopf, ohne dabei das Streichholz zu entzünden. Möglich macht das ein Lasersystem, bei dem praktisch keine Wärme entsteht, erklärt Mathias Glasmacher, Gesellschafter des Bayerischen Laserzentrums. Science Fiction wird Realität: Vor 25 Jahren war eine derartige Technologie noch undenkbar. "Hätte ich damals in meinem Physik-Studium so etwas behauptet, ich hätte die Prüfung versemmelt", sagte Glasmacher. Zum Einsatz kommt der Laser zum Beispiel bei der Fertigung medizintechnischer Produkte oder der Produktion von Handys.

Zukunftstechnologien in der Entwicklung

Erlangen sei die bayerische Laser-Hauptstadt, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Jubiläumsfeier. Auch in Zukunft werde die Staatsregierung das Laserzentrum unterstützen, versprach der Minister. Das Zentrum könne das Geld gut gebrauchen, sagte Gesellschafter Mathias Glasmacher. Es werde für die Entwicklung neuer Technologien, wie die sogenannte Additive Fertigung, benötigt. Dabei werden aus Pulvern verschiedene Werkstoffe mittels Laser gefertigt. Erlangen sei bei dieser Technologie vorne mit dabei.

Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten Hand in Hand

Das Zentrum ist aber nicht nur in der Forschung aktiv, sondern sieht sich selbst als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. So unterstützt das Laserzentrum auch Unternehmen dabei, Lasertechnologien in deren Produktion zu integrieren oder entwickelt ganz neue Laser zusammen mit den Auftraggebern. Die Laserbranche boomt derzeit nicht nur in Deutschland sondern weltweit. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen weist die Laserindustrie überdurchschnittliche Wachstumsraten auf, heißt es aus dem Bayerische Laserzentrum. Der Trend soll sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.