Science Fiction im OP-Saal in Weilheim

Roboterarm führt die Säge wie geplant

Jetzt erst tritt der Roboterarm in Aktion. Chefarzt Thomas Löffler lässt sich vom Arm führen. Die Knieknochen werden wie vorher geplant zugeschnitten – auf einem Monitor ist grün markiert, was alles weg soll. In Echtzeit wird die Arbeit der Säge übertragen. Während am Bildschirm alles nach Computerspiel aussieht, fliegen dem Chefarzt Knochensplitter um die Ohren. Er bleibt aber immer Herr der Lage, aktiviert und deaktiviert die Säge von Hand. Fünf Schnitte später ist es Zeit für das künstliche Gelenk, mit ein paar Schlägen wird das Metallimplantat eingepasst. Es sitzt perfekt. Nach gut einer Stunde ist alles vorbei.