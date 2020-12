Schwitzen zuhause – Heimsaunas liegen im Trend

Hausbesuch bei Familie Wehr in Scheinfeld. Bernd Hofmann, Geschäftsführer der Schreinerwerkstatt aus Bad Windsheim, erklärt noch einmal die Feinheiten der neuen Holzsauna. Hans und Sigrid Wehr haben unter dem Dach den Traum einer kleine Wellness-Oase wahrgemacht. Begehbare Dusche, helle Fliesen und als Herzstück eine geräumige Sauna, die den Platz in der Dachschräge ideal ausnutzt.

Jahrelang gespart, geplant – und nun umgesetzt

"Wenn wir in den Urlaub fahren, dann höchstens mal ein paar Tage in ein Wellnesshotel. Aber Sauna mag mein Mann", erklärt Sigrid Wehr. Und so haben sie nun ihr Dachgeschoss ausgebaut und einen ordentlichen Schwitzraum integriert, mit ausgeklügeltem Beleuchtungssystem und einer zuschaltbaren Infratorlampe. "Das ist total praktisch. Man muss nicht fortfahren, sich nicht groß umziehen, einfach ins andere Zimmer und ab in die Sauna", schwärmt Hans Wehr. Auch wenn im benachbarten Bad Windsheim eine tolle Therme sei, schätze er diesen neuen Wohlfühlraum in den eigenen vier Wänden sehr.

Kein Einzelfall – volle Auftragsbücher

Gut 20.000 Euro haben die Wehrs in ihre Heimsauna gesteckt. Wichtig war ihnen auch, einen Handwerker aus der Region zu beauftragen. Die Wehrs sind nicht die einzigen Kunden, die sich gerade jetzt für solch eine Investition entschieden. Der Schreiner und Saunaspezialist Bernd Hofmann hat zur Zeit gut zu tun. "Wir haben drei- bis viermal so viele Anfragen in der Woche." Und das bestätigen auch andere Fachbetriebe aus der Region. In der Bad Windsheimer Schreinerwerkstatt steht meist eine fertige Sauna, die vor der Auslieferung noch einmal durchgecheckt wird, und für die nächste bereiten sie schon die Einzelteile.

Engpässe bei Lieferanten – längere Wartezeiten

Die Saunabauer aus Bad Windsheim kommen kaum nach. Kurzarbeit ist hier zur Zeit kein Thema. Einzelne Hersteller haben schon Lieferschwierigkeiten. "Bei manchen Ofenanbietern sind jetzt schon die Lager leer", berichtet Bernd Hofmann. Statt ein bis zwei Tage müsse er nun zum Teil zwei bis drei Wochen auf die Ware warten. Besonders froh ist er, das seine Kunden den persönlichen Kontakt und Service schätzen und nicht die günstigeren Varianten im Internet bestellen. Doch da musste er mit seinen Handwerkern auch schon Feuerwehr spielen – weil die Kunden dann Probleme beim Aufbau hatten.

Urlaubsgeld fließt ins Eigenheim

Die eigene Sauna, der Umbau der Wohnung oder des Hauses, wer keine finanzielle Engpässe durch die Coronakrise hat, der investiert in Wohlfühlmomente. Zumindest die Wehrs werden an den Weihnachtstagen die ein oder andere Stunde in ihrer neuen Sauna verbringen.