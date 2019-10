Schwitzen und Pauken für einen Traumjob bei der Bundespolizei

Die Bundespolizei erzielt dank einer Einstellungsoffensive für das Jahr 2020 mit bis zu 4.000 Neueinstellungen ein Rekordniveau. Allein am Standort Deggendorf werden im April 2020 voraussichtlich zwischen 40 und 50 ausgebildete Polizeimeister und Polizeimeisterinnen erwartet. Seit September absolvieren in Deggendorf bereits 131 Polizeimeisteranwärter/-innen unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Carsten Berkey ihre Fachausbildung. Die Auszubildenden im Alter von 17 bis 32 Jahren werden in sechs Lehrgruppen im Rahmen des zweiten Dienstjahres unterrichtet und praktisch ausgebildet.

"Wir brauchen gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten. Sie müssen ihre Maßnahmen nicht nur rechtlich und taktisch durchführen können, sie müssen dazu auch körperlich in der Lage sein. " Abteilungsführer PD, Mario Konjević.

In der Ausbildung sind vielfältige Fähigkeiten gefragt

Im zweiten Dienstjahr vertiefen die angehenden Bundespolizistinnen und Bundespolizisten die Inhalte der Grundausbildung. Dafür wälzen sie im Lehrsaal in diversen Rechtsfächern Gesetzestexte. Neben Psychologie und Englisch stehen unter anderem Einsatztaktik und Kriminalistik auf dem Dienstplan. Dieses Wissen wird in den Praktika an den Flughäfen, auf Bahnhöfen und an den Grenzen sowie im Verbandspraktikum in der Realität umgesetzt.

Training für gefährliche Realsituationen

Im Rahmen des Polizeitrainings üben sie das Verbringen von Personen aus unterschiedlichen Fahrzeugen oder aus einem Zugabteil. Manchmal leistet das polizeiliche Gegenüber Widerstand. Dieses sind Situationen, die auf die Frauen und Männer in realen Einsätzen durchaus zukommen können. Schießen am Schießstand oder in der Raumschießanlage gehört ebenso zum Ausbildungsalltag wie das Einsatztraining auf der "Matte“. Erfahrene Polizeitrainer vermitteln unter anderem unterschiedliche Verteidigungsmöglichkeiten aus dem Boxbereich, die Messerabwehr in den verschiedenen Distanzen, Bodentechniken und die Fesselung.