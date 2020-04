24.04.2020, 19:57 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Schwitzen im Zugabteil – neue Sauna in Treuchtlingen

Beim Saunieren kommt es schon lange nicht mehr nur auf Temperatur an – auch das Ambiente ist wichtig. In der alten Eisenbahnerstadt Treuchtlingen können die Gäste deswegen bald in einem Schienenbus schwitzen.