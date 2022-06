Schwimmmeister gesucht: Freibäder in Franken mit Personalmangel

Die Langstreckenschwimmer ziehen ihre Bahnen, die Kinder planschen fröhlich im Nichtschwimmerbecken, die Mutigen hüpfen vom Zehn-Meter-Turm. Im Nürnberger Westbad wirkt auf den ersten Blick alles so wie vor der Corona-Pandemie. Doch wer genau hinschaut, sieht, dass neben der regulären Badeaufsicht nun auch zwei Ehrenamtliche der Johanniter-Unfall-Hilfe den Freibadbetrieb am Laufen halten. Der Grund: Es gibt einfach zu wenige Bademeister, die bei mehr als 6.000 Besuchern an heißen Tagen die Sicherheit im Bad gewährleisten könnten.

Keine Zeit zum Pflaster-Kleben

Die ehrenamtlichen Lebensretter springen in die Lücke, die sich in den Bädern durch Personalmangel auftun. Sie übernehmen Aufgaben, die sonst Bademeister wie Fabian Schott erledigen: Pflaster auf aufgeschlagene Knie kleben, Bienenstachel entfernen, im Notfall Wiederbelebung bei einem Badeunfall leisten, den Notarzt rufen.

Unbesetzte Stellen auf breiter Front

Um die Personalnot in den sieben Bädern der Stadt Nürnberg zu erklären, holt Betriebsleiter Joachim Lächele im BR-Interview weit aus. Sechs Stellen mit Fachkräften, also ausgebildeten Schwimmmeistern, seien derzeit unbesetzt. Auch Sommer-Saison-Kräfte gebe es nicht genügend. Zwei Stellen seien noch immer vakant, und das, so Lächele, weil auf dem Markt der Badeaufsichten schlicht niemand zu bekommen sei. Bei den sogenannten Rufkräften, also Studenten und Aushilfskräfte mit Rettungsschwimmerausbildung, sehe es genauso dramatisch aus. Da fehlten etwa zehn bis 15 Personen.

Verkürzte Öffnungszeiten oder Schließungen

In etlichen bayerischen Kommunen kommt es deswegen zu verkürzten Öffnungszeiten oder gar kompletten Schließtagen in den Freibädern und Hallenbädern. Auch der Landesvorsitzende des Bundesverbands deutscher Schwimmmeister in Bayern spürt den Personalmangel. Ralf Großmann lebt im schwäbischen Meitingen und ist selbst Schwimmmeister.

Im Sun-Splash Meitingen schieben an diesem Wochenende eine Schwimmeisterin und ein Azubi Dienst. Vor dem Tor warten um kurz vor 13.00 Uhr schon etliche Badegäste. Früher öffnen, so Großmann, geht nicht. Er hat mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen, da bleibe nichts Anderes übrig, als montags und dienstags ganz zu schließen. "Das findet wenig Gegenliebe bei den Besuchern", erklärt der Landesvorsitzende im BR-Interview. "Aber wir gehen mit einer 48-Stunden-Woche an die Grenze dessen, was wir an Arbeitszeit im öffentlichen Dienst leisten dürfen.“

Ohne Freizeit – ohne mich!

Auf die Frage, warum sie als Bademeister aufhören, hört Großmann immer wieder dieselben Argumente: Viele wollten nicht an Feiertagen, Wochenenden und Brückentagen für eine geringe Bezahlung arbeiten und sich zudem mit den Leuten herumstreiten müssen. Und: In den vergangenen Pandemie-Sommern hätten sich viele Schwimmmeister daran gewöhnt, mehr Zeit für die Familie zu haben, nicht immer dann arbeiten zu müssen, wenn andere frei haben. Das sei einer der Hauptgründe für die große Abwanderungswelle aus der Branche.

Wenig Anerkennung für einen Handwerksberuf

"Früher waren wir nur Aufsicht, waren anerkannt auch von den Badegästen", so Großmann. Heute sehe man sich schweren Beleidigungen und, bei den weiblichen Badeaufsichten, auch sexualisierten An- und Übergriffen ausgesetzt. Bademeister sei inzwischen ein Job, bei dem man "hart im Nehmen" sein müsse.

Es seien immer mehr Aufgaben hinzugekommen, erläutert der Landesvorsitzende des Verbands deutscher Schwimmmeister. Heute sei ein Schwimmmeister auch Chemiker, Gärtner, Notfallmediziner und Sicherheitspersonal. Viel Verantwortung für nur rund 2.500 Euro brutto. Vielen ausgebildeten Schwimmmeistergesellen sei das zu wenig. Deswegen finde sich auch immer weniger Nachwuchs.

Bäder bleiben geschlossen

Manche Freibäder machen deshalb erst gar nicht auf, wie etwa im mittelfränkischen Keidenzell. Für das kleine Naturbad hat die Stadt Langenzenn bis heute keinen Schwimmmeister oder wenigstens einen Rettungsschwimmer organisieren können, teilen die Stadtwerke Langenzenn auf BR-Anfrage mit. Das Problem sei schon vor der Corona-Pandemie deutlich geworden und habe sich nun noch verschärft. Der Frust bei den ehrenamtlichen Helfern sowie den Badegästen, die den Geheimtipp im Fürther Land im Sommer gerne ansteuern, sei groß, erklärt Werkleiter Ralph Lampert. Eine Lösung sei vorerst nicht in Sicht.

Aufrufe über Radio und Zeitung erfolglos

Selbst Aufrufe über die Medien hätten nicht zum Erfolg geführt. Bewerber aus anderen Bundesländern müsse man ablehnen, weil vor Ort keine Unterbringungsmöglichkeit bestehe, so Lampert. Derzeit planen die Stadtwerke Langenzenn, die Wartungsarbeiten für ihr Hallenbad mit weniger Personal durchzuführen, um die "frei werdenden Kapazitäten" im Freibad Keidenzell einsetzen zu können.

Online-Tickets sparen Zeit und Personal

Eine Methode, um Personalkapazitäten einzusparen, hat sich in den Fürther Bädern mittlerweile etabliert: Online-Tickets. Der Energieversorger Infra in Fürth hat das Buchungssystem für seine Bäder, darunter auch das Freibad am Scherbsgraben, entsprechend umprogrammieren lassen. Natürlich, so Geschäftsführer Markus Steurer im BR-Interview, hätten sich manche Badegäste erst umgewöhnen müssen.

Nürnberg zieht 2023 nach

Aber es funktioniere immer besser, die online gebuchten Tickets vor Ort an den Scanner zu halten und dann ohne lange Wartezeiten ins Bad gehen zu können, so Steurer. Die Nürnberger Bäderverwaltung will dieses System, also nur noch eine Bar-Kasse und dafür mehrere Ticket-Scanner in allen sieben Bädern, im kommenden Jahr einführen. Das spare Personal, so Betriebsleiter Joachim Lächele, das oft genug auch an den Kassen fehle.