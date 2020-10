Schwimmkurse sind Mangelware: Gehen unsere Kinder bald unter?

Schwimmkurse sind absolute Mangelware. Heutzutage ist es deshalb nicht mehr selbstverständlich, dass Grundschulkinder schwimmen können. Corona erschwert diese Situation zusätzlich. Im Schwimmbad Vitamar in Kleinostheim bei Aschaffenburg sind die Schwimmkurse vor drei Wochen wieder gestartet.

Warum lernen immer weniger Kleinkinder das Schwimmen?

In Deutschland machen immer mehr Schwimmbäder zu, was auch dazu führt, dass das Angebot an Schwimmkursen abnimmt. Für Stefanie Konrad, Inhaberin der Schwimmschule Natare im Kreis Aschaffenburg, ist ein weiterer Grund auch die Berufstätigkeit der Eltern: Das Zeitfenster, um in der Freizeit mit den Kindern schwimmen zu gehen würde so zunehmend geschmälert.

Auch Corona hatte Auswirkungen

Erst mussten Schwimmkurse komplett entfallen, weil die Bäder schließen mussten, dann wurden zunächst Hygienekonzepte erstellt, die es umzusetzen galt. Corona hatte für die Schwimmbäder- und für die Schwimm-Kurse gravierende Folgen. Erst seit drei Wochen gibt die Schwimmschule Natare wieder Kurse für Kinder. Die Nachfrage ist trotz oder gerade wegen Corona groß. Schwimmkurse waren schon vorher Mangelware und die Schwimmschule Natare musste ihr Angebot coronabedingt zusätzlich reduzieren.