Schwimmkurs-Stau: Corona bringt teils jahrelange Wartezeit

Zwischen dem 20. und dem 31. Juli sind in Bayern drei Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Ein elfjähriges Mädchen am Brombachsee, ein 13 Jahre alter Junge in Amberg und zuletzt ein 18-Jähriger am Baggersee bei Lichtenfels – er war Nichtschwimmer. Das ist mit ein Grund, warum Schwimmkurse derzeit gefragter sind denn je. Auch die monatelangen coronabedingten Bäderschließungen haben zu einem Stau bei den Schwimmkursen beigetragen.

Nachfrage übersteigt Angebot um ein Vielfaches

Angebot und Nachfrage bei Schwimmkursen gehen deshalb momentan weit auseinander – die betroffenen Vereine und Einrichtungen sprechen von einem Dilemma. Sie versuchen die Wartelisten abzuarbeiten - doch Corona-Auflagen, geschlossene Bäder und nicht immer genug ehrenamtliche Helfer erschweren das Kursangebot.

Wasserwacht Bayreuth: 20 bis 30 Kursanfragen wöchentlich

Bei der Wasserwacht für Stadt und Landkreis Bayreuth kommen pro Woche rund 20 bis 30 Anfragen für Kinder-Anfänger-Kurse. Die Warteliste geht bis weit über die Hundert, heißt es auf Nachfrage.

"Es wäre wünschenswert, wenn wir in Stadt und Landkreis Bayreuth genügend geeignete Wasserflächen für Anfänger-Schwimm-Kurse hätten - nicht zu tief und nicht zu kalt!" Hans Joachim Seibel, Vorsitzender der Kreiswasserwacht des BRK Kreisverbandes Bayreuth

Die Bayreuther Hallenbäder durchlaufen gerade langfristig ausgemachte Wartungsarbeiten, heißt es und das Freibad sei zu kalt und besitze kein ausreichendes Nichtschwimmerbecken. Aber auch das Personal sei knapp – für einen Kurs mit zehn Schwimmanfängern brauche es mindestens vier Betreuer/Lehrer – das sind in der Regel Ehrenamtliche. Da sei es nicht immer einfach das Zeitmanagement neben Beruf und Familie erfolgreich mit dem Veranstalten von Schwimmkursen zusammen zu bringen.

Schwimmkurse im Freibad in Neustadt/Aisch

In Neustadt an der Aisch konnten durch eine Kooperation zwischen Stadt und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zwei Kurse im Waldbad angeboten werden – auf 30 Plätze kamen gut 45 Anmeldungen. Wie der Vorsitzende der DLRG Neustadt/Aisch, Lothar Stanke, dem BR sagte, habe man sich wegen der zu großen Nachfrage dazu entschieden, den älteren Kindern ab sieben Jahren, den Vortritt zu lassen.

"Mein Sohn ist jetzt fast neun und wir haben zwei Jahre auf den Kurs gewartet - und jetzt sind wir mega-happy, dass wir untergekommen sind und hoffen, dass wir das Seepferdchen bekommen". Tatjana Schallenberg, Mutter

Schwimmen als Fach in der Ferienschule in Heroldsberg

In Heroldsberg findet derzeit im Rahmen der Ferienschule im Freibad ein Kurs für Schulkinder statt, die großen Nachholbedarf beim Schwimmen haben. Wie Armin Kierner von der Wasserwacht im Gespräch mit dem BR sagte, gebe es hier ebenfalls täglich Anfragen für Schwimmkurse. Rund 50 Kinder stünden auf der Warteliste. Hier habe man das Problem, dass das Schwimmbad in Spardorf renoviert werde und voraussichtlich nicht – wie geplant – im Herbst wieder öffnen könne. In diesem Schwimmbad finden üblicherweise die Schwimmkurse statt. Derzeit arbeite man daran, dass die Schwimmkurse im Schwimmbad in Gräfenberg stattfinden können, um die Warteliste wenigstens etwas abarbeiten zu können.

Wassergewöhnung als Vorbereitung auf einen Schwimmkurs

Alexander Gallitz, Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes bestätigt im Interview mit dem BR, dass die Wartezeit auf einen Schwimmkurs in Mittelfranken derzeit im Schnitt rund ein Jahr betrage. Seiner Meinung nach seien jetzt die Eltern gefragt, den Kindern mit Hilfe von Anregungen aus dem Internet die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Denn ein wichtiger Schritt, um Schwimmen zu lernen, sei die Wassergewöhnung. Dazu gibt es im Internet zahlreiche Tipps.

"Wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit wir diesen Stau an Kindern – peu à peu abarbeiten, damit so etwas eben nicht passiert, dass ein 18-Jähriger, der nicht schwimmen kann untergeht. Da habe ich ganz große Befürchtungen für die nächsten zehn Jahre." Alexander Gallitz, Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes