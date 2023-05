Schwimmer-Frust: Im Kreis Bad Kissingen fehlen Hallenbäder

Der Landkreis Bad Kissingen hat rund 110.000 Einwohner – aber bald nur noch ein Hallenbad. Denn selbst im UNESCO-Welterbe Bad Kissingen, immerhin einem der elf berühmtesten Badeorte in Europa, ist das Hallenbad seit zwei Jahren geschlossen.

Vereine, Schulen, DLRG, Wasserwacht – sie alle sitzen allmählich auf dem Trockenen. Und am Horizont ist noch kein neues Hallenbad in Sicht. Vor zwei Jahren musste die Stadt Bad Kissingen reagieren: Das Dach des Hallenbades drohte einzustürzen. Der Stahl in den Betondeckenträger ist durchgerostet. Über Nacht kam die Schließung des Hallenbades. Die Schwimmabteilung des TSV Bad Kissingen mit ihren 18 lizensierten Sportlern hat nun vor Ort keine Trainingsmöglichkeit mehr. "Wir müssen 25-35 Minuten fahren, einfach, nach Hammelburg oder Bad Brückenau", beklagt Werner Seitz, Abteilungsleiter Schwimmen beim TSV.

Auch in Bad Brückenau ist im Herbst Schluss mit Schwimmen

Dem gesamten Landkreis Bad Kissingen gehen allmählich die Hallenbäder aus: Münnerstadt, Wildflecken, zuletzt Bad Kissingen – überall sind die Hallenbäder geschlossen worden. Das Hallenbad in Bad Brückenau soll im Herbst geschlossen werden. Ob das Bad saniert wird, ist derzeit noch offen. "Dann haben wir im Landkreis Bad Kissingen nur noch das Hallenbad in Hammelburg", stellt Gunhild Seitz fest. Sie ist Kreisobfrau für den Schul-Schwimmsport.

"Generation von Schwimmunfähigen"

Bad Kissingen hat an all seinen Schulen insgesamt 4.000 Schülerinnen und Schüler. Doch nur die 3. und 4. Klassen der Grundschule haben nach Schließung des Hallenbades noch Schwimmunterricht. Die Stadt Bad Kissingen ist dafür Mieter im Hallenbad des Hotels Sonnenhügel. "Für die fortführenden Schulen, Realschule oder Gymnasium, ist es eine Katastrophe. Da gibt es gar keinen Schwimmunterricht mehr. Damit stellt sich sehr die Frage, ob wir da eine Generation von Schwimmunfähigen heranziehen", so TSV-Abteilungsleiter Werner Seitz.

Hallenbad-Neubau steht in den Sternen

Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) sieht die Problematik, würde gerne was ändern, hat dafür aber kein Geld. Schon 2019 bekamen die Stadtwerke Bad Kissingen den Auftrag, an der Kisssalis-Therme ein neues Hallenbad zu bauen. Geschätzte Kosten – aus heutiger Sicht: Mehr als zehn Millionen Euro.

"Wie sollen wir das – nach Corona- und Energie-Krise – jetzt finanzieren", fragt der Oberbürgermeister. Er muss Defizite in der Staatsbad-GmbH mit ausgleichen, weil während Corona deutlich weniger Gäste kamen. Die Schlüsselzuweisungen der Stadt an den Landkreis sind auf 13,8 Millionen Euro gestiegen. Und die Stadtwerke stecken in der Krise, weil sie bei gestiegenen Energiekosten die Energiewende bewältigen müssen. Der Hallenbad-Neubau werde zwar seit vier Jahren vorbereitet. Nichts desto trotz könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob und wenn ja wann die Finanzierungsfrage stehe, räumt Oberbürgermeister Vogel ein.

Schwimmbädbader sind kein Luxus

Werner Seitz vom TSV Bad Kissingen hat für die Finanzsorgen der Stadt durchaus Verständnis. Aber für eine Stadt, wie Bad Kissingen, sei ein Hallenbad doch kein Luxus. “Da bin ich mir mit DLRG, Wasserwacht, anderen Vereine und auch den Schulen einig.

Wir brauchen das als Existenz!“ Ein Hallenbad in der Kreisstadt Bad Kissingen sei doch auch ein Angebot der Lebensqualität, so Seitz. Die Stadt wird nun 2024 in ihrem Terrassenschwimmbad – einem der schönsten in Deutschland – das 50-Meter Sportbecken und das Becken am Zehn-Meter-Sprungturm sanieren. 2,5 Millionen Euro wird das kosten. Danach ist zumindest das Freibad technisch auf einem Stand für die nächsten