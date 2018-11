Schwimmende Ferienhausanlage eröffnet

In den vergangenen zehn Monaten sind am Segelhafen von Ramsberg am Brombachsee 15 sogenannte Floating Houses installiert worden. Nach Angaben der Betreiberfirma Eco Lodges, die die Anlage gemeinsam mit dem Zweckverband Brombachsee entwickelt hat, sollen bis Ende Januar 2019 insgesamt 19 Häuser für die Urlaubsvermietung verfügbar sein.

Auch im Winter nutzbar

Die komfortabel eingerichteten Apartments sind ganzjährig nutzbar, verfügen über zwei Schlafzimmer, Bad, WC, Wohnküche und Wohnzimmer. Eine spektakuläre Aussicht bietet sich auf der Deck- und der Dachterrasse. Die Feriendomizile liegen dauerhaft am Steg und sind auf Schwimmbeton gesetzt.

Drei-Raum-Apartments

Die Ver– und Entsorgung läuft über Seeleitungen von Land aus. Die Drei-Raum-Apartments sind laut Eco Lodges auch Projekt für Kapitalanleger. Die meisten der Häuser sind bereits an Privatpersonen verkauft, die die schwimmenden Urlaubsdomizile selbst für sechs Wochen nutzen können. Für die restliche Zeit wird die Vermietung an Urlauber über die Betreiberfirma gemanagt.