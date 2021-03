Schwimmende Brücken: Fähren kehren zurück ins Wasser

Acht Wochen lang lagen die Fähren, auch schwimmende Brücken genannt, von Fahr am Main und Nordheim an Land. In dieser Zeit wurden Wartungsarbeiten durchgeführt. "Wir haben die Antriebswelle generalüberholt. Ganz viele Schleif- und Streicharbeiten. An der Elektrik war einiges zu machen. Also es war ein Haufen Arbeit", erklärt Fährmann Philipp Jäger. Das Hochwasser und der Wintereinbruch erschwerten die Arbeiten noch zusätzlich. Doch nun sind die Wartungsarbeiten durch. Die Fähren werden durch einen Schwerlastkran wieder in den Main gehoben.

Wartungsarbeiten alle fünf Jahre

Alle fünf Jahre müssen die Fähren zur technischen Prüfung. Dabei wird die Wanddichte vom Rumpf gemessen und die Technik gecheckt. In Nordheim haben die Fährleute zudem die Schranken versetzt. So ist mehr Platz für Autos, Anhänger und Radfahrer.

Die Fähre "Schorsch" wurde 1945 gebaut und hat die Prüfung bestanden. Dafür gibt es ein Fährzeugnis. Vergleichbar mit den Prüfplaketten die es für Autos gibt. Die Fährmänner und Fährfrauen müssen den Prüfbericht bei allen Fahrten mitführen.

Schwimmende Brücken verkürzen die Wege

Für die Einheimischen sind die schwimmenden Brücken sehr praktisch. Der Main trennt beispielsweise die Ortschaften Fahr am Main und Untereisenheim. Ohne die Fähren müssen die Einheimischen mehrere Kilometer Umwege fahren. Diesmal mussten sie sich ganze acht Wochen gedulden. Denn die Wartungsarbeiten haben länger als üblich gedauert. Normalerweise wird der Fährbetrieb im Rahmen der Wartungsarbeiten für sechs Wochen eingestellt. Doch die Fähre in Nordheim stand zeitweise komplett im Hochwasser und für den Farbanstrich war es teilweise zu kalt.

Fähren legen wieder ab

Nachdem der Schwerlastkran die beiden Mainfähren ins Wasser gesetzt hat, stehen noch weitere Arbeiten an. In Fahr am Main läuft der Motor noch nicht perfekt. Vermutlich startet der Fährbetrieb am 20. März. Neben den Einheimischen fahren auch viele Touristen mit den Fähren. Trotzdem rechnet sich der Betrieb für die Gemeinden wirtschaftlich nicht. Aber die schwimmenden Brücken gehören inzwischen fest zum Ortsbild. In Fahr am Main wurde die Fähre erstmals vor mehr als 600 Jahren erwähnt.