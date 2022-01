Hohe Kosten, wenig Gäste: Schwimmbäder in der Krise

Seit Ende November gilt die sogenannte 2G-plus-Regel in den bayerischen Bäderbetrieben Das heißt, wer rein will, muss gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen Test vorlegen. Ohne Test kommen nur diejenigen ins Bad, die bereits dreimal geimpft sind. Aufgrund der strengen Regeln sind die meisten Schwimmbäder im Freistaat daher derzeit nicht gut besucht und den Betreibern fehlt es an Einnahmen. Erschwerend kommen die momentan hohen Energiepreise hinzu.

So viel Strom wie ein Einfamilienhaus im Jahr

Um zu verstehen, wie wichtig Energie für ein Schwimmbad ist, muss man hinter die Fassade blicken. Denn dort liegen die Heizkreise, die dafür sorgen, dass die Temperaturen im Inneren passen – sowohl für das Wasser, als auch für die Luft, denn schließlich hat man im Schwimmbad ja nicht sonderlich viel an.

Christian Hofbeck ist Teamleiter im Titania in Neusäß, einem der größten Schwimmbäder in der Umgebung von Augsburg. Er checkt jeden Tag bei seinem morgendlichen Rundgang, ob alle Heizkreise funktionierten. "Das sind richtige Stromfresser, aber die brauchen wir", erklärt er und fügt hinzu: "Die brauchen so viel Strom am Tag wie ein Einfamilienhaus im Jahr."

Gäste begrenzen, Kosten explodieren

Betrieben wird das Titania von der Stadt Neusäß als kommunalem Träger. Über viele Jahre hinweg hat es sogar schwarze Zahlen geschrieben – im Gegensatz zu vielen anderen Bädern in kommunaler Trägerschaft. Doch jetzt bringen die Gästebegrenzungen durch den Infektionsschutz und die explodierenden Energiekosten die Stadt in eine Zwickmühle, schildert Bürgermeister Richard Greiner (CSU): "Das ist in kürzester Zeit eine Verdreifachung des Gaspreises. Das ist für uns nicht mehr wirtschaftlich darstellbar."

Eigene Energie fürs Bad produzieren?

Auch im benachbarten Friedberg stellt man sich auf steigende Kosten ein. Hierher, ins einzige Hallenbad des gesamten Landkreises, kommen jährlich über 120.000 Besucher. Die Kommune muss trotzdem regelmäßig Geld zuschießen. Die Eintrittspreise sollen vorerst stabil blieben. Die Stadt will stattdessen auf neue Energien setzen, erklärt Holger Grünaug, Leiter der Stadtwerke Friedberg: Die Stadt überlege aktuell, auf Photovoltaik umzusteigen. "Das war bisher unwirtschaftlich, jetzt ist es ein Thema, das man wieder angeht", so Grünaug.

Die Funktion von Bädern für die Gesellschaft

Doch auch ein solcher Umstieg kostet Geld. Nicht nur deshalb wünschen sich die Betreiber-Kommunen mehr Förderung vom Freistaat für ihre Bäder: "Natürlich wäre es hilfreich, dass man sich auf staatlicher Seite auch mit der ganz wichtigen Funktion von Schwimmbädern auseinandersetzt." Außerdem müsste analysiert werden, wie Bund und Freistaat die Kommunen besser unterstützen könnten.

Restriktive Zuschuss-Politik in Bayern?

Das sieht auch der Bayerische Städtetag so. Gerade Zuschüsse für die Sanierung der Bäder in Bayern würden vom Freistaat "zu restriktiv" gehandhabt, kritisiert der Kommunalverband auf Anfrage des BR. "Die Auflagen für zuwendungsfähige Baukosten in einem Sanierungsprojekt sind sehr eng begrenzt", erklärt Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags. Erholung, aber auch Unterhaltung für Familien und ein schöner Aufenthalt – das alles seien Erwartungen, denen sich die kommunalen Schwimmbäder gegenüber sehen und die sie kaum mehr finanzieren könnten, so Buckenhofer. Gerade für finanziell schlechter gestellte Kommunen sei es deshalb schwierig, die eigenen Bäder zu sanieren – nicht selten müssen sie sogar geschlossen werden.

Bäder als "kommunale Daseinsvorsorge"

Der Bayerische Städtetag erinnert an die wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die kommunale Hallenbäder hätten: Dass die Menschen schwimmen können und Kinder es lernen. Deshalb sieht Buckenhofer es als Teil der "kommunalen Daseinsvorsorge", dass Schwimmbäder erhalten bleiben: "Sei es aus sportlichen Gründen, zur Entspannung und Erholung, zur Gesundheitsförderung oder zum Schwimmunterricht für Kinder". Kommerzielle Spaßbäder seien zwar eine Konkurrenz, allerdings bei Weitem nicht für jedermann erschwinglich. Die Kommunen wünschen sich jetzt deshalb deutliche Signale des Freistaats.