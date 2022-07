Schwimmbäder dicht wegen Energiekrise – wie sinnvoll ist das?

Unterschätzte Gefahren in Seen und Flüssen

Während die Hallenbäder geschlossen sind, sollen die Menschen auf die städtischen Freibäder ausweichen. Alexander Gallitz, Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes, versteht, dass die Stadt Nürnberg Energie einsparen will. "Doch ich befürchte, dass in den nächsten Wochen mehr Menschen in Flüssen und Seen schwimmen gehen werden, auch wenn sie nicht besonders sichere Schwimmer sind", so Gallitz. Das beinhalte viele Gefahren. Ihm ist es ein großes Anliegen, dass alle Kinder am Ende der Grundschulzeit das Schwimmabzeichen in Bronze ablegen oder zumindest die Fertigkeit besitzen: Also 15 Minuten durchgehend in zwei verschiedenen Lagen mindestens 200 Meter schwimmen, außerdem zwei Meter tief tauchen und vom Beckenrand springen. Doch das können derzeit rund 60 Prozent der Grundschulkinder nicht. "Das Frühschwimmer-Abzeichen Seepferdchen reicht nicht aus", erklärt Alexander Gallitz, "gute Schwimmkenntnisse sind lebenswichtig."

Maßnahme soll Strom für 3.100 Menschen einsparen

Schwimmkurse, Vereins- und Freizeitsport, Badespaß – all das wird durch die Schließung der drei Hallenbäder eingeschränkt. Doch es soll mehr sein als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein, es handle sich um eine schmerzhafte, aber auch effektive Energie-Sparmaßnahme: "Wir sparen in den 72 Tagen der Schließung schätzungsweise 1,3 Gigawattstunden an Strom ein, das sind ja 1,3 Million Kilowattstunden. Das ist so viel wie etwa 3.000 Menschen in einem Jahr verbrauchen", rechnet Joachim Lächle von NürnbergBad vor. Diesen Zeitraum will der städtische Eigenbetrieb zur Revision der Anlagen nutzen und die Hallenbäder trockenlegen. "Wir lassen das Wasser ab und schalten für zehn Wochen alles aus, was Energie frisst," so Lächle.

Insgesamt ist NürnbergBad mit allen Hallen- und Freibädern einer der großen städtischen Verbraucher von Wärme und Strom mit pro Jahr circa 9,4 Millionen Kilowattstunden Fernwärme und circa 800.000 Kilowattstunden Gas.

Freibäder laufen ohne zusätzliche Beckenheizung

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hält die Einschränkung für notwendig. "Ich unterstütze die Initiative von NürnbergBad, denn die durch den Ukrainekrieg verursachte Energiekrise verlangt nach deutlichen Sparmaßnahmen. Wir müssen uns auf mögliche Einschränkungen der Gasversorgung rechtzeitig vorbereiten." Auch die Freibäder laufen nach Angaben der Stadt derzeit ohne zusätzliche Beckenbeheizung. Das sei eine weitere Energieeinsparung von 1,3 Gigawattstunden. "Die Lage ist ernst und ich habe mich in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadtspitze dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Ich bin dankbar, dass meine Entscheidung auch von den großen Fraktionen im Stadtrat nicht nur begrüßt, sondern auch in dieser Form mitgetragen wird", so Bürgermeister Christian Vogel (SPD), der zugleich erster Werkleiter von NürnbergBad ist.

Wie geht es im Herbst weiter?

Eine Vorhersage für die nächsten Wochen ist schwierig. Ob es einen Ansturm auf die Freibäder geben und ob dieser bewältigt werden kann, hängt natürlich unter anderem vom Wetter ab. Viele hoffen, dass die Schließung der Hallenbäder tatsächlich nur solange dauert wie angekündigt, nämlich bis zum 25. September. Doch letztlich weiß niemand genau, wie sich die Lage der Energieversorgung angesichts des Krieges in der Ukraine weiterhin auswirken werde.

"Ich habe große Bedenken wie es im Herbst weitergehen wird, denn in den Bädern herrscht zudem Personalmangel", sagt Alexander Gallitz, Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes. Auch was die Wassertemperatur angeht, so befürchtet er, dass sich alle Schwimm-Fans künftig an kühleres Wasser gewöhnen müssen.