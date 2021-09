Schwimmbad Schwarzenbach öffnet nach über zweijähriger Pause

Nach rund zweieinhalbjähriger Pause kann in Schwarzenbach an der Saale ab sofort wieder geschwommen werden. Das Hallenbad in der oberfränkischen Kleinstadt bei Hof wurde für rund 3,9 Millionen Euro generalsaniert, so Bürgermeister Hans-Peter Baumann (CSU).

Zu hohe Kosten: Stadtrat Schwarzenbach lehnt Planschbecken ab

Der Bund übernahm davon rund 2,3 Millionen Euro. Ohne diesen Zuschuss aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm – Schule" hätte sich Schwarzenbach die Sanierung des fast 50 Jahre alten Hallenbads nicht leisten können, betont der Schwarzenbacher Bürgermeister. Nicht umgesetzt werden konnte dagegen der Wunsch vieler Familien nach einem Kinderplanschbecken. Dieses Vorhaben wurde auch von Bürgermeister Baumann unterstützt, war aber vor Sanierungsbeginn aufgrund der Kosten von rund 500.000 Euro mit einer knappen Mehrheit vom Stadtrat abgelehnt worden.

Wieder Schwimmunterricht für Schulen im sanierten Hallenbad

Das barrierefreie Bad mit mindestens 28,5 Grad Wassertemperatur steht nach der Generalsanierung täglich außer sonntags allen Schwimmbegeisterten zur Verfügung. Außerdem wird es von den Schulen in Schwarzenbach, Kirchenlamitz und Oberkotzau für den Schwimmunterricht genutzt und es finden zahlreiche Angebote von Vereinen und Rehasport-Gruppen statt.

Bei der Sanierung konnte das markante Fliesenwandbild des Künstlers Karl Bedal erhalten werden. Durch den Einbau energieeffizenter Technik und einer neuen Beckenabdeckung soll die Stadt künftig auch Stromkosten sparen können.