Schwimmbad-Öffnung in Nürnberg: Blockabfertigung im Freibad

Am kommenden Montag (08.06.20) werden die Freibäder in Nürnberg öffnen. Um die Zahl der Badegäste kontrollieren zu können, muss jeder Besucher im Voraus ein Onlineticket kaufen, sagte der Dritte Bürgermeister und Werkleiter der städtischen Bäder, Christian Vogel. Vor Ort wird demnach kein direkter Ticketkauf möglich sein. Zudem müssen alle Badegäste beim Betreten der Bäder, beim Toilettengang und an den Kiosken einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Einlass in verschiedenen Zeitblöcken

Im Stadionbad und im Naturgartenbad werden die Badezeiten in drei, im Westbad in vier Zeitblöcke eingeteilt. Pro Block werden maximal 360 Personen ins Stadionbad und ins Westbad eingelassen. Im Freibad Naturgarten sind es 320 Personen. Kinder unter sechs Jahren werden nicht mitgezählt. Zwischen den Zeitblöcken haben die Mitarbeiter jeweils eine Stunde Zeit, das Bad zu reinigen und zu desinfizieren.

Schwimmen im Kreis statt in Bahnen

Das Schwimmerbecken im Westbad wird in vier Bahnen mit fünf Metern Abstand eingeteilt, die Gäste müssen dabei im Kreis schwimmen und nicht wie sonst auf und ab. Im Westbad werden der Sprungturm und die Rutsche geöffnet sein, allerdings nicht gleichzeitig, sondern immer im Wechsel. Laut den Badbetreibern sollen die Warmwasserduschen aber geschlossen bleiben. In den Duschen könnten sich wegen des Wasserdampfs Aerosole leicht verbreiten und bis zu sieben Stunden in der Luft bleiben.

Eintrittspreise reduziert

Für Dauerkarten-Besitzer hat die Stadt ebenfalls eine Lösung gefunden. Sie können ohne zusätzliche Kosten ins Bad, müssen aber wie alle anderen Gäste zuvor ein Onlineticket lösen, sagte Bürgermeister Vogel. Da Besucher im Bad einige Einschränkungen hinnehmen müssen, hat die Stadt die Eintrittspreise reduziert. Statt zuvor 4,70 Euro zahlt ein Erwachsener ab kommendem Montag 3,50 Euro.

Christian Vogel appellierte an alle Badegäste, dass es nur gemeinsam durch diese Zeit gehe. "Ich wünsche mir, dass das Miteinander nicht nur gesprochen, sondern auch gelebt wird", so der Bürgermeister.