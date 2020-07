vor etwa einer Stunde

Schwieriges Lernen: Jugendhilfe während der Corona-Zeit

Für alle bayerische Schülerinnen und Schüler war es während des Lockdowns nicht leicht, in der Schule am Ball zu bleiben. Für Kinder und Jugendliche, die in einer Jugendhilfe-Einrichtung leben, war es jedoch eine ganz besonders große Herausforderung.