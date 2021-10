Schwieriges Jahr für Baierwein-Winzer im Donautal

Mit etwa einem Fünftel weniger Ertrag als im Vorjahr rechnen die Weinbauern an der Donau zwischen Regensburg und Passau beim Jahrgang 2021. Der Vorsitzende des Fördervereins Baierweinmuseum in Bach an der Donau im Kreis Regensburg, Reinhard Eberl, sagte dem BR: "Es war ein sehr schwieriges Jahr."

Neuer Wein an Sankt Martin

Am Weinberg des Museums beispielsweise würden heuer nur 800 Liter Wein erzeugt, im Vorjahr seien es noch rund 1.000 Liter gewesen. Genaueres lasse sich aber erst am Martinstag, dem 11. November sagen, wenn traditionell erstmals der neue Wein auf den Tisch kommt.

Späte Blüte

Die Einbußen gelten im Durchschnitt für alle etwa 20 Winzer im Weinanbaugebiet des Baierweins. Heuer habe der Wein wegen des kalten Frühlings erst im Mai mit dem Austrieb begonnen, die Blüte habe dann zwei Wochen später eingesetzt.

Sommer zu kühl und zu nass

Erschwerend sei dazugekommen, dass der Sommer sehr kühl und nass war. Das habe die Bildung von Mehltau auf den Weinstöcken begünstigt. Eberl sagt: "Wer nicht behandelt oder befallene Triebe rausgeschnitten hat, der musste mit einem Totalausfall bei der Lese rechnen." Allein der wegen des Mehltaus notwendige Schnitt und der damit verbundene Verlust an Reben habe sich negativ auf den Ertrag ausgewirkt.

Weinanbau seit der Römerzeit

Der Baierwein wächst an den Südhängen des Bayerischen Waldes, die sich zum Donautal neigen. Der Weinbau in diesen Lagen geht auf die Römerzeit zurück und erreichte 1958 mit einer Rebfläche von nur noch etwa einem Hektar seinen Tiefpunkt.

Weinberge auf sechs Hektar

Heute werden wieder rund sechs Hektar bewirtschaftet. Darauf gedeihen überwiegend Weißweine der Sorten Müller-Thurgau und Elbling. Vermarktet wird der Wein unter dem Begriff "Regensburger Landwein". Die größten Anbauflächen liegen im Regensburger Stadtteil Winzer (1,54 Hektar), Bach an der Donau (1,5 Hektar) und Kruckenberg bei Wiesent (1,06 Hektar).