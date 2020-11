Schwieriges Gastro-Geschäft im Teil-Lockdown

Das "Gasthaus zur Linde" in Hofstetten im Landkreis Roth kann sich derzeit über ein schlechtes Sonntagsgeschäft nicht beklagen, obwohl die Gäste nicht innen bewirtet werden dürfen. Vor dem Eingang haben Inhaber Günther Schwarz und sein Team sogar eine eigene Abholstation aufgebaut, die auch in Anspruch genommen wird.

Parkplätze sind ein Standortvorteil im To-Go-Geschäft

Die Gäste der "Linde" in Hofstetten können direkt vor das Gasthaus fahren, parken und in wenigen Minuten ihr Essen an der Abholstation in Empfang nehmen. Ein Vorteil, den seine Kollegen in der Stadt meistens nicht haben, sagt Inhaber Günther Schwarz. "Wenn man natürlich ein Gasthaus in der Fußgängerzone hat und die Leute müssen erstmal zehn Minuten vom nächsten Parkhaus bis zur Gaststätte laufen, haben es die Kollegen natürlich deutlich schwieriger", räumt Schwarz ein. Deswegen ist er mit seiner Situation unter den gegebenen Umständen relativ zufrieden.

Geschäft läuft – aber kein Anlass zur Jubelstimmung

Rund 100 Essen verkauft Schwarz an einem Sonntag. Mehr als er verkaufen würde, wenn die "Linde" für Besucher geöffnet wäre. Das bedeutet aber nicht, dass bei Günther Schwarz nun Jubel- oder gar Goldgräberstimmung herrschen würde. Denn im To-Go-Geschäft fällt ein entscheidender Faktor weg: der Getränkeverkauf. Der macht normalerweise etwa ein Viertel des Umsatzes aus und sorgt für das vergleichsweise leichter verdiente Geld mit größeren Gewinnmargen.

Mitarbeiter werden weiter beschäftigt

Trotz aller Schwierigkeiten könnte die Linde noch eine Weile weiter überleben, sagt Günther Schwarz. Allerdings betont er dabei auch, dass die Instrumente der Politik weiter notwendig seien. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Speisen sei dabei eine große Stütze. "Wir können arbeiten, wir können einkaufen und es bleibt noch was übrig, damit wir die Kosten decken können". Das gefalle ihm besser als die reinen Finanzhilfen, weil man in der Krise selbst etwas tun könne. Doch die 75-prozentige Umsatz-Ausfallhilfe werde er trotzdem in Anspruch nehmen müssen. Kurzarbeitergeld für seine Mitarbeiter habe er freiwillig aufgestockt, so dass sie ihren vollen Nettolohn erhalten, sagt Günther Schwarz.

Größere Schwierigkeiten in der Stadt

Martin Oberste-Schemmann, betreibt das Gasthaus Engel im Nürnberger Stadtteil Schoppershof. Durch die staatlichen Hilfen und das To-Go-Geschäft seien bei ihm die Personalkosten und der Wareneinkauf gedeckt. Mehr aber auch nicht. Das sei schon mal viel wert, so der Inhaber und Koch der fränkischen Wirtschaft. Doch seine eigenen Kosten, die Miete und die Nebenkosten sind für ihn ein großes Problem. Wirklich kalkulieren kann er derzeit nicht, weil das Geschäft derzeit extrem schwankt – zwischen 15 und 40 verkauften Essen am Tag.

Weniger Gerichte und weniger Personal

Die Speisekarte wurde stark "abgespeckt", erklärt Martin Oberste-Schemmann, damit größere Planungssicherheit einkehrt. Roulade, Schäuferle und Gansbraten gingen am besten. Doch die Beschäftigungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter sind geringer geworden. Wo sonst 14 Mitarbeiter pro Tag zum Einsatz kommen, sind es momentan nur acht. Dabei achtet Martin Oberste-Schemmann vor allem auf seine 450-Euro-Kräfte, die bei den staatlichen Hilfen leer ausgehen würden, den Job aber dringend brauchen. Für ihn selbst bleibt praktisch nichts übrig – ein karger Lohn in einer Branche, die nach wie vor echte Knochenarbeit ist.