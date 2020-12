Schwierige Verhandlungen um Stellenabbau bei Vertiv in Arnstorf

"Die Situation ist verfahren", sagt Rudi Gallenberger, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Landshut, dem BR über die Verhandlungsrunde am Dienstag zwischen Vertretern des Systementwicklers Vertiv Integrated Systems GmbH, dem Betriebsrat und der IG Metall. Anlass der Verhandlung war der geplante Stellenabbau am Standort in Arnstorf im Kreis Rottal-Inn sowie eine zusätzliche Auslagerung.

Betriebsrat unzufrieden mit Entschädigungszahlung

Die Parteien hätten sich bei der Verhandlungsrunde angenähert, jedoch sei der Betriebsrat mit der vorgeschlagenen finanziellen Lösung nicht zufrieden, erklärt Gallenberger dem BR. Das Niveau der Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes sei noch deutlich zu niedrig. Auch sei nicht geklärt, was mit den Mitarbeitern passieren würde, die von der Auslagerung betroffen wären.

Nächste Woche wird weiter verhandelt. "Die Geschäftsführung habe angekündigt, dass sie einen Abschluss wolle", so Gallenberger. Jedoch wolle der Betriebsrat und die IG Metall keinen Abschluss nur "um des Abschluss Willens".

Beschäftigte demonstrierten vor Ort

Im Zuge der Verhandlungen kam es gestern ebenfalls zu einer Demonstration der Beschäftigten vor Ort. Diese nutzten die geplante Mitarbeiterversammlung vor Beginn der Verhandlungsrunde, um mit Schildern und Transparenten auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ebenfalls stellten einige Beschäftigte Grablichter und Kreuze auf.