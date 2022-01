"Schwierige Situation": Theater Neu-Ulm hadert mit Corona-Regeln

Die Bayerische Staatsregierung ändert vorerst nichts an den Vorgaben, um Besucherinnen und Besucher von Kulturveranstaltungen vor Corona zu schützen.

"Das ist eine schwierige Situation für die ganze Kulturbranche." Schauspieler Fred Lobin

Der Schauspieler Fred Lobin hat am Wochenende mit dem "Liftboy" Premiere in Neu-Ulm gefeiert. Schon am Donnerstag war der Theaterabend ausverkauft, was in Omikronzeiten allerdings heißt: nur ein Viertel der Plätze im Saal darf belegt werden. Bei hundert Sitzen bedeutet das: 25 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mehr Personal als Gäste

"Da beschäftigen wir ja fast mehr Leute", sagt Claudia Riese, die mit ihrem Mann die kleine Komödie am Petrusplatz betreibt und nicht nur die Karten kontrolliert. Denn wer ins Neu-Ulmer Theater will, muss die 2G-Plus-Regel erfüllen. Einen gültigen Schnelltest brauchen alle, die noch nicht geboostert sind.

Kultur schlechter gestellt als Gastronomie

Theaterleiter Heinz Koch unterstützt einerseits die Maßnahmen, schließlich soll sich niemand mit Corona anstecken. Andererseits fühlt er sich, wie viele andere Kulturschaffende in Bayern auch, benachteiligt. Denn in Restaurants oder Gasthäusern dürfen sämtliche Plätze belegt werden und das obwohl dort lediglich 2G gilt. "Laut einer Studie der TU Berlin ist die Ansteckungsgefahr in Theatern eigentlich am geringsten", sagt Koch.

Bei stabiler Corona-Lage soll es Erleichterungen geben

Die Bayerische Staatsregierung stellte am Montag nun zumindest Lockerungen für die Kultur in Aussicht. Allerdings vorausgesetzt, die Coronalage verschlechtere sich nicht deutlich, erklärte Florian Herrmann, der Leiter der Staatskanzlei, nach einem Treffen der bayerischen Minister: "Dann könnten wir uns eine Verdoppelung vorstellen, also von 25 auf 50 Prozent Kapazität der Plätze". Grundlage dafür sei die Infektionszahl und die Auslastung der Krankenhäuser, ergänzte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Derzeit könne man die Lage mit Omikron nur schwer einschätzen.

Zusperren ist wirtschaftlicher

Theaterleiter Heinz Koch jedenfalls hofft inständig, dass bald wieder mehr Zuschauer in den Saal dürfen. "Wenn wir es durchrechnen, mit Schauspielern, Servicepersonal und Strom wäre es eigentlich lohnender, nicht aufzusperren“, sagt Koch. Doch zwei Dinge treiben ihn an. Er erzählt von Schauspielern, die unbedingt wieder auftreten wollen und den Applaus wie ein Lebenselexir brauchen. Koch möchte in der tristen Coronazeit aber auch für das Publikum da sein.