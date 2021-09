Schwierige Rückkehr zum Schulalltag in Schwaben

Melanie Ugur schaut auf ihre Terminliste – fast alles ausgebucht. Dabei hatte das Klinikum in Günzburg den Sondertesttag kurzfristig angekündigt: „Viele Eltern kommen vom Urlaub und wollen sicher sein, bevor sie ihre Kinder wieder in die Schule schicken“, sagt Ugur. Sie bietet mit ihren Kollegen Corona-Schnelltests an. „Mit dem Stäbchen juckt das immer so in der Nase, da muss ich fast niesen“, sagt Louis. Doch in den kommenden Monaten wird es noch häufiger kitzeln.

Maskenpflicht im Unterricht

Dreimal pro Woche sollen sich die Kinder und Jugendlichen künftig in der Schule auf das Virus testen. Das Ziel: Infektionsherde schnell zu erkennen. Schließlich sitzen die Schülerinnen und Schüler stundenlang zusammen im Klassenzimmer, in denen vielerorts noch Luftfilter fehlen. „Wenn die viel testen, dann sollten die Kinder eigentlich ihre Masken abnehmen dürfen im Unterricht, das ist schon ziemlich belastend“, sagt eine Mutter, die vor dem Impfzentrum wartet. Doch dazu wird es in Bayern erst einmal nicht kommen.

Impfbus fährt an Schulen

Denn ein Schnelltest erkennt zuverlässig nur Infizierte mit einer gewissen Viruslast, also wenn die Krankheit bereits weiter ausgebrochen ist. Allerdings kann auch ein Schüler ohne Symptome bereits ansteckend sein. Die Landkreise setzen deshalb verstärkt darauf, auch 12-17 Jährige zu impfen. Dazu soll etwa im Landkreis Neu-Ulm direkt ein Bus an die Schulen fahren. „Uns reicht eine Einverständniserklärung der Eltern,“ sagt Peter Czermak, der Ärztliche Leiter der Impfzentren. Der Bus als niedrigschwelliges Angebot - doch viele Eltern sind skeptisch.

Schwerer Verlauf bei Kindern unwahrscheinlicher

„Ich warte lieber noch ein paar Studien ab, bevor wir unseren Sohn impfen lassen,“ sagt ein Vater, der auf das Testergebnis seines Sohnes wartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Viruserkrankung einen schweren Verlauf nimmt, ist gerade bei Jüngeren eher gering. Unter den rund 92.000 Toten, die in Deutschland an oder mit Corona gestorben sind, sind nur gut zwei Dutzend Kinder oder Jugendliche. Allerdings treten auch mögliche Nebenwirkungen einer Impfung, gerade bei BionTech, überaus selten auf. Der Impfstoffhersteller hat deshalb schon die nächste Altersgruppe im Blick.

Impfquote zu gering

Ab Mitte Oktober könnte das Vakzin auch für 5 bis 11-Jährige zugelassen werden. BionTech will in den kommenden Wochen den Behörden entsprechende Studien vorlegen. Der Impfstoff bleibt derselbe, soll aber geringer dosiert werden. Im Landkreis Neu-Ulm haben inzwischen 58 Prozent der Menschen den vollen Impfschutz. „Das ist leider noch zu wenig“, sagt Leiter Peter Czermak. Denn wegen der ansteckenderen Deltavariante droht eine vierte Welle, die vielleicht auch eine Rückkehr zum Homeschooling notwendig macht.