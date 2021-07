Schwierige Rettungsaktion für Bergwacht an der Zugspitze

Der Bergsteiger aus Baden-Württemberg hatte sich bereits am Dienstagabend bei der Bergwacht gemeldet und um Hilfe gebeten, da er den Weg am Jubiläumsgrat nicht mehr fand. Kurz nachdem sich die Retter der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen ans Lokalisieren seines Standorts gemacht hatten, kam Entwarnung. Er habe ihn wieder und benötige keine Hilfe mehr, hieß es. Jedoch am Mittwochfrüh meldete er sich noch einmal, er habe sich wieder verlaufen.

Suche und Rettung im Nebel