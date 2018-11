Schwierige Finanzlage: Würzburger Laien fordern Konsequenzen

Nötig sei, "dass umgehend eine Analyse der offensichtlich stattgefundenen und wohl nicht in ausreichendem Maße kontrollierten Ausgabensteigerungen erfolgt", schreibt der Vorsitzende des Diözesanrats Michael Wolf in einem Offenen Brief vom Freitag. Es müsse geklärt werden, warum diese Überschreitungen nicht früher erkannt und gegengesteuert wurde. "Außerdem hätte sich das Laiengremium gewünscht, zeitnah und direkt über die schwierige finanzielle Situation informiert zu werden, da die Konsequenzen daraus sich sicherlich nicht nur auf den hauptamtlichen Bereich beschränken werden", so Wolf weiter.

Verluste trotz höherer Kirchensteuereinnahmen

Die Laienvertreter stellen die Frage, wie sich die finanzielle Lage verschlechtern konnte, "obwohl die Kirchensteuereinnahmen dieses Jahr tendenziell höher ausfallen könnten als im Vorjahr". Am Mittwoch hatte Generalvikar Thomas Keßler alle Mitarbeiter des Bistums Würzburg über die schwierige finanzielle Situation informiert. Grund dafür sind offenbar höhere Ausgaben, etwa bei Bau und Personal sowie die Neubewertung von Anlagevermögen im Zuge der Umstellung der Bistumsfinanzen auf Bilanzstandards nach dem Handelsgesetzbuch (HGB).

Bistum will bei Bauvorhaben sparen

In dem Schreiben steht, dass auch für das Jahr 2018 ein zweistelliger Millionenfehlbetrag zu erwarten sei. Man werde tief in die Rücklagen greifen müssen. Im Haushaltsansatz war eine Entnahme von etwa zehn Millionen Euro veranschlagt. Der Generalvikar hatte deshalb erklärt, dass das Bistum im kommenden Jahr nur noch die dringendsten Bauvorhaben finanzieren will. Mittelfristig soll auch das Personal reduziert werden, indem frei werdende Stellen nur noch teilweise nach besetzt werden. Ausgenommen davon soll das pastorale Personal sein.