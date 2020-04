Schwierige Ermittlungen nach Brand in Asylbewerberunterkunft

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Auhausen im Landkreis Donau-Ries gestalten sich die Ermittlungen schwierig. Das Mehrfamilienhaus ist nach Polizeiangaben möglicherweise einsturzgefährdet und kann deshalb praktisch nicht betreten werden. Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt hin. Auch Fahrlässigkeit kommt nach Polizeiangaben in Betracht.

Keine Verletzten unter den Asylbewerbern

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes – begünstigt durch den Wind – bereits im Vollbrand. Die Bewohner der Unterkunft, sieben Erwachsene und sechs Kinder, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurden vorübergehend in einer Mehrzweckhalle untergebracht.

Brand richtet hohen Schaden an

Die Schadenshöhe liegt ersten Schätzungen zufolge zwischen 200.000 und 300.000 Euro. An den Löscharbeiten waren etwa 130 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren beteiligt.