Schwierige Bergung nach Lkw-Brand auf der A3

Ein Lkw-Brand hat am Dienstagmorgen zu einer stundenlangen Sperrung der A3 Richtung Passau geführt. Zwischen Straubing und Bogen war der Anhänger eines rumänischen Lasters in Brand geraten. Er hatte über 20 Tonnen Schweinefutter geladen. Verletzt wurde niemand, aber die Bergung gestaltete sich äußerst schwierig: Zum einen musste das übrig gebliebene Schweinefutter erst einmal abgeladen werden, bevor der zerstörte Auflieger mit einem Kran von der Autobahn weggehoben werden konnte. Zum anderen wurde viel Löschwasser verbraucht, was die Autobahn in eine eisglatte Rutschfläche verwandelt hatte. Die Fahrbahn musste erst geräumt und gestreut werden, bis die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileiten konnte.

Dicke Rauchschwaden über der A3

Der Laster war gegen 6.20 Uhr in Brand geraten. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte den Fahrer darauf aufmerksam gemacht, dass das Hinterteil seines Lasters raucht. Er konnte das Fahrzeug gerade noch auf die Standspur bringen und das Fahrerhaus abkuppeln. Dann stand bereits der Auflieger in Flammen. Das Feuer war in der Nähe eines Reifen ausgebrochen. Offenbar war starke Hitzeentwicklung der Auslöser. Die Polizei spricht von dicken Rauchschwaden, die am Morgen über die A3 hinweg gezogen seien. Der Auflieger konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, er brannte zur Hälfte aus.

Autobahn gesperrt - Polizei zeigt Gaffer an

Für die Autofahrer Richtung Passau gab es bei Straubing eine Umleitung über die B20. Die Fahrer, die im Stau standen, langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei musste außerdem sechs Gaffer angezeigt. Sie hatten mit ihren Handys die Bergung des Lkw gefilmt. Außerdem waren vier Personen nicht angeschnallt. Auch sie wurden angezeigt.