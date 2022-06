"Schwiegermuttergift": Streng geschützte Greifvögel vergiftet

Insgesamt sechs Rohrweihen, eine Rabenkrähe und ein Rotmilan starben in den vergangenen Wochen im Landkreis Coburg, wie der Landesbund für Vogelschutz Bayern (LBV) mitteilt. Außerdem seien dem LBV zwei tote Hühner gemeldet worden, die vermutlich als Köder benutzt wurden.

Greifvögel bei Coburg mit E605 vergiftet

Die Greifvögel hätten von den mit der Substanz E605 vergifteten Hühnern gefressen. Darauf deute das blau gefärbte Gefieder eines getöteten Huhns hin, heißt es aus dem LBV. Im Schnabel zweier Tiere hätten sich noch Reste des Köderhuhns befunden.

E 605 wird im Volksmund auch als "Schwiegermuttergift" bezeichnet und gilt als äußert toxisch. Das als Parathion bekannte Pflanzenschutzmittel, Insektizid und Nervengift ist in der Vergangenheit auch immer wieder bei Morden zum Einsatz gekommen. Seit 2001 ist es in der EU verboten, die Ausfuhr allerdings weiter erlaubt.

Die verendeten Vögel seien zur pathologischen Untersuchung ans Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit (LGL) nach Erlangen eingeschickt und von dort aus zur toxikologischen Analyse an die Ludwig-Maximilian-Universität München weitergeleitet worden. Dort habe sich der Verdacht bestätigt, dass das verbotene Nervengift die streng geschützten Wildvögel über die vergifteten Köderhennen umgebracht hatte.

LBV: Hühnerhalter wollte einen Fuchs loswerden

"Meine Einschätzung ist, dass ein Hühnerhalter aus der Region mit den präparierten Hennen einen Fuchs loswerden wollte", so ein Sprecher des LBV Coburg. Immer wieder würde es in Bayern zu Vergiftungsfällen kommen - manchmal seien es Straftaten, manchmal Unfälle, sagte ein Sprecher des LBV Bayern. "Solche, um es mal so auszudrücken, krassen Fälle wie in Coburg haben wir ganz selten."

Da die Tötung geschützter Vogelarten eine Straftat darstellt, haben die Naturschützer Strafanzeige gestellt. Ganz in der Nähe der tot aufgefundenen Rohrweihen gefunden war laut LBV bereits 2020 erfolglos ein Giftanschlag mit E605 auf einen Biber verübt worden. Damals sei kein Täter zu ermitteln gewesen, heißt es vom Vogelschutzbund.

Mit Material von dpa.