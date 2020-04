Schwestern entwickeln Mini-Maibaum-Set für den Garten

Das Aufstellen eines Maibaums zählt zu den beliebtesten Traditionen in Bayern. Den Maibaum bewachen, vielleicht einen fremden stibitzen und beim Aufstellen gemeinsam Feiern: für Andrea Bugl gehört das zum Frühling dazu. Dass das Maibaumaufstellen dieses Jahr nicht gefeiert werden kann, war für die 33-Jährige aus Train im Landkreis Kelheim deshalb kein schöner Gedanke.

"Wir sind in einer Bäckerei aufgewachsen und da stand der Maibaum immer direkt daneben. Der gehört einfach dazu." Andrea Bugl, Erfinderin des Mini-Maibaum-Sets

Maibaum-Sets für den eigenen Garten

Zusammen mit ihrer Schwester Karin hat sie sich überlegt, wie trotz der Corona-Abstandsregelungen ein Gemeinschaftsgefühl im Dorf aufkommen kann. Mit Hilfe eines Schreiners entwickeln die Schwestern ein Mini-Maibaum-Set, bestehend aus einem 2,50 Meter hohen Baum, zwei Wappen zum selber bemalen und den nötigen Schrauben.

"Der Gedanke war, dass jeder in seinem Garten einen Maibaum aufbauen kann." Andrea Bugl, Erfinderin des Mini-Maibaum-Sets

Die Idee kommt gut an: Rund 70 Stück haben die Schwestern in den letzten Tagen ausgeliefert, davon etwa zwei Dutzend im Dorf. Und so gibt es in Train heute Abend statt einem großen Maibaum-Fest eben viele kleine.