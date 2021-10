Schwester Juliana Seelmann bekommt Würzburger Friedenspreis

Der Würzburger Friedenspreis 2021 geht an Schwester Juliana Seelmann vom Kloster Oberzell in Zell am Main bei Würzburg. Das Komitee des Würzburger Friedenspreises würdigt damit das langjährige, hartnäckige und beispielhafte Engagement von Schwester Juliana Seelmann für geflüchtete Menschen, heißt es in der Mitteilung. Schwester Juliana ist in der Gemeinschaftsunterkunft Würzburg als Krankenschwester tätig. Gemeinsam mit ihren Mitschwestern der franziskanischen Ordensgemeinschaft in Oberzell gewährte sie von Abschiebung bedrohten Frauen in besonderen Härtefällen Kirchenasyl.

Verurteilung zu Geldstrafe wegen Kirchenasyl

Schwester Juliana steht damit nach Meinung des Komitees beispielhaft für das wichtige, vielfältige Engagement in der Region für geflüchtete Menschen, gerade auch durch die Gewährung von Kirchenasyl. Schwester Juliana wurde Anfang Juni 2021, wegen eines Kirchenasyl-Falles durch das Amtsgericht Würzburg zu einer Geldstrafe verurteilt. Dies sieht das Komitee – so wörtlich – "als politisch gewollten Versuch geflüchtete Menschen in großer Not und ihre engagierten Helfer zu kriminalisieren und abzuschrecken".

Preis für gewaltlose Konfliktlösungen

Das Instrument des Kirchenasyls stellt nach Meinung des Komitees jedoch ein wichtiges Hilfsmittel dar, um in Einzelfällen übergroße Härten abzumildern, Menschenwürde zu schützen und rechtsstaatliche Verfahren weiter zu entwickeln. Der Würzburger Friedenspreis ist 2021 mit 3.000 Euro dotiert. Mit dem Preis werden jährlich Gruppierungen oder Personen aus Unterfranken ausgezeichnet, die sich für gewaltfreie Konfliktlösungen, Völkerverständigung oder Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen eingesetzt haben.