Schwerverletzter nach Unfall an Bahnübergang in Treuchtlingen

An einem Bahnübergang in Treuchtlingen ist am Morgen ein Auto mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Staatsanwaltschaft Ansbach ermittelt.