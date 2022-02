Schwerverletzter nach Schwarzpulverexplosion in Mühlhausen

Beim Hantieren mit Schwarzpulver ist es am Dienstagnachmittag in Mühlhausen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde dabei ein 39 Jahre alter Mann schwer verletzt.

Mit Brandverletzungen in Spezialklinik

Der Mann hatte Feuerwerkskörper geöffnet und das darin befindliche Schwarzpulver entfernt. Dabei kam es zu der Explosion. Der 39-Jährige wurde mit schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Laut einem Polizeisprecher wurde er in ein künstliches Koma versetzt und wird am Mittwoch operiert. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Weitere Personen, die ebenfalls in dem Einfamilienhaus wohnen, blieben unverletzt.

Am Gebäude entstand ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.