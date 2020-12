Schwerverletzter nach Lkw-Unfall auf A3 bei Nittendorf

Nach einem LKW-Unfall bei Nittendorf, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde, ist die Autobahn jetzt wieder frei. Wie die Polizei mitteilt, war am Donnerstagmorgen ein 21-jähriger Pkw-Fahrer auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Ein darauffolgender Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, rammte das Auto aber mit seinem Laster trotzdem. Der PKW wurde dabei in eine Böschung geschleudert.

Anschlussstelle über fünf Stunden gesperrt

Der Sattelschlepper selbst kippte um und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten blieb die A3 zwischen Laaber und Nittenau in Fahrrichtung Passau für etwa fünf Stunden gesperrt. Ein Kran musste den LKW-Auflieger von der Fahrbahn heben.

Sachschaden um 45.000 Euro

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Da die Polizei bei dem Autofahrer eine kleine Menge an Betäubungsmitteln fand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Den 21-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.