20.09.2021, 15:59 Uhr

Schwerverletzter nach Auseinandersetzung bei "Wiesn-Anstich"

Nach dem Besuch einer Gaststätte in Straßlach-Dingharting zum sogenannten "Wiesn-Anstich" ist ein 23-Jähriger am Samstag durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zwei 17-Jährige wurden noch in Tatortnähe festgenommen, einer sitzt nun in U-Haft.