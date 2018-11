Schwerverletzter in Schongau - Verdacht auf Verbrechen

Gestern Abend gegen 22 Uhr wurde ein schwer verletzter Mann am Straßenrand im Schongauer Stadtgebiet gefunden. Er sei nicht ansprechbar gewesen, teilte die Polizei mit. Eine Gewalttat sei nicht auszuschließen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Polizei bittet Bevölkerung in Schongau um Hinweise

Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Umgebung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wem gestern Abend in Schongau im Bereich der Schönlinder Straße und Altenstadter Straße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Kripo Weilheim in Verbindung zu setzen. Zur Identität des Verletzten liegen noch keine Informationen vor.