Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Oberau

Gemeldet wurde der Wohnungsbrand in Oberau am Freitagnachmittag um 14:15 Uhr. Die örtlichen und umliegenden Feuerwehren fuhren mit schwerem Gerät und Atemschutz zur Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heubergstraße.

Bewohner bei Brand schwer verletzt

Ihnen gelang es, ein Übergreifen auf den Dachstuhl und darunterliegende Wohnungen zu verhindern. Der Wohnungsinhaber wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert, so die Polizei.

Sachschaden über 100.000 Euro

Den Sachschaden vermuten die Beamten im niederen sechsstelligen Bereich. Noch am gestrigen Nachmittag hat der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die Ermittlungen in Oberau aufgenommen. Die Brandursache ist unklar. Für die weiteren Ermittlungen zuständig ist die Kripo Garmisch-Partenkirchen. Ob weitere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist ebenfalls unklar. Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und BRK-Bereitschaft waren im Einsatz.