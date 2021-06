Schwerverletzter bei Verkehrsunfall im Landkreis Bad Kissingen

Der 32-jährige Autofahrer hatte am Freitagnachmittag beim Einbiegen in die Staatsstraße 2281 bei Maßbach im Landkreis Bad Kissingen einen vorfahrtsberechtigten VW-Bus übersehen. Der 35-jährige VW-Busfahrer bremste noch stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und rammte den abbiegenden Pkw seitlich. Das Auto wurde von der Straße in den Graben geschleudert.

VW-Bus rammt Pkw: Fahrer schwer verletzt

Die Feuerwehr holte den eingeklemmten Fahrer aus seinem Auto, ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Schweinfurter Krankenhaus. Der VW-Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein zweijähriger Sohn wurde vorsorglich zur Untersuchung mit in die Klinik gefahren.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt circa 20.000 Euro. Neben einem Rettungshubschrauber, einem Notarzt und vier Rettungswagen war die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften vor Ort.